Los familiares de una joven de 16 años le contaron a las cámaras de CityTv que la menor fue atacada por delincuentes que, tras intentar hurtarle su celular, la apuñalaron tres veces ante la negativa de esta para entregar el dispositivo de comunicación.



(Le puede interesar: Lo que se sabe detrás del atroz hallazgo de un cuerpo torturado en el Restrepo)

La menor de 16 años fue interceptada por por dos criminales que la persiguieron por las calles del barrio Alfonso López, de la localidad de Usme, luego de salir de su colegio. Cuenta el padre de la víctima que a la mujer la tomaron por la espalda y la amenazaron.



"Ella venía por la 90 y la atacan dos tipos. Uno la agarra por el cuello y la trata muy mal. Los hombres intentaron quitarle el celular que la niña tenía en la jardinera", relató el padre de la víctima.



La menor se opuso al atraco y fue golpeada en varias partes de su cuerpo por los criminales. "Ella me dice que le alcanzaron a tocar sus partes intimas y al ver que ella no les entregaba el celular estos hombres la agarran a puños en la cara, en los senos, en las costillas y le pegan cachetadas", relató.



Ante los gritos de la menor los vecinos intentaron ayudarla, sin embargo, a los delincuentes nos importó nada e igual la apuñalaron en tres oportunidades. "La señora sale gritando y pidiendo auxilio y la persona que la tenia del cuello le propina dos puñaladas en la espalda, cerca a los pulmones, y el otro ladrón le apuñaló la pierna".



Dice el padre de la menor que fueron los vecinos los que lo llamaron a avisarle lo que había pasado. "Cuando llegué mi hija tenia todo el uniforme lleno de sangre. Fue una imagen muy aterradora. La subo al carro y la llevo al hospital".



El llamado de los familiares es para la Secretaría de Seguridad para que no dejen el caso de la menor impune.





REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN Y REPORTERÍA DEL NOCTAMBULO DE CITYTV.