Cráteres, zanjas, desniveles, empozamientos y alcantarillas en desnivel o que sobresalen son algunos de los problemas que tiene la calle 116 en ambos sentidos. Ciudadanos que viven cerca de este corredor indican que las condiciones han empeorado por las obras en aceras y ciclorrutas.



También existen diferentes resaltos, en los que parece que los carros van saltando, y desniveles que hace que los vehículos se ladeen de lado a lado como un barco.



EL TIEMPO realizó un recorrido por toda la calle 116, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 7.ª, contando cada uno de los cráteres que hay en ese tramo, y escuchó las quejas de los conductores por el estado de este corredor que conecta el oriente con el occidente de la ciudad y cómo resultan afectados sus vehículos.



Según algunos residentes del entorno de la 116, solían demorarse 10 minutos, máximo, para realizar el recorrido de 6,8 kilómetros que hay entre la 7.ª y la Boyacá, pero desde que la vía ha empeorado se tardan hasta 40 minutos.



Uno de los peores tramos que tiene esta calle es entre la Boyacá y el puente de la 116 con autopista Norte. Se lograron contar alrededor de 39 huecos, 10 de ellos cráteres de mínimo 30 cm de profundidad.



Una de las primeras zanjas críticas se encuentra en la calle 116 con carrera 70A, al lado del colegio Agustiniano Norte, en el semáforo antes de llegar a la estación de gasolina Biomax. Allí hay una cuneta de lado a lado. Los conductores suelen frenar bruscamente, lo que afecta el flujo de la movilidad en la zona.



Empleados de la estación de gasolina le comentaron a EL TIEMPO que los “residentes han tratado de rellenarla con arena, pero al parecer lo único que hace eso es empeorar su estado”.

Una zanja que atraviesa la calle afecta la movilidad de los conductores y ciclistas. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo.

La madre de un menor del colegio Agustiniano también explicó que en reiteradas ocasiones “esta zanja ha hecho que los niños se golpeen dentro de la ruta, pues hace que el bus se ladee bruscamente”.



Otro punto crítico de esta vía es la intersección con carrera 53: hay más de seis huecos. Uno de estos está alrededor de una alcantarilla. “Muchos carros se han pinchado al tratar de pasarlos y motociclistas se han caído porque no alcanzan a ver a tiempo la profundidad”, relató una ciudadana que usualmente camina por estas cuadras.

El asfalto se encuentra agrietado y tiene varios huecos de unos 30 cm de largo y 15 de ancho. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo.



En la intersección con la carrera 50, en el sector de La Alhambra, hay siete huecos más que fácilmente pueden hacer caer a un motociclista o biciusuario. Están en ambos sentidos y tienen profundidades de hasta 20 cm, y, por ende, cada vez que llueve, como el día del recorrido de EL TIEMPO, se llenan de agua.

Un hueco de casi 70 cm y 30 de ancho es una trampa para motociclistas y ciclistas. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

La calle 116 pasó de ser una de las mejores vías en el norte de la ciudad y ahora es una calle llena de huecos y desniveles por donde se mire”.

Ciudadana

Mientras el equipo periodístico estuvo en ese sitio, de cada 10 vehículos, cerca de seis cayeron en alguno de esos ‘cráteres’. Un conductor dijo que desde hace 5 años llegó a vivir a la zona y ya existían esos huecos, y que para evitarlos tiene que pasarse al carril del lado.



El lugar más afectado por obras, al parecer, es la calle 116 con 47A, al salir del retorno para tomar el puente hacia el oriente. Hay una especie de zanja que atraviesa esa salida y a pocos metros otro hueco.

Después de salir del retorno de la Autonorte los conductores deben esquivar varios huecos. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo



Los motociclistas son los que más se arriesgan y en ocasiones se resbalan. Los carros tampoco se quedan atrás. Algunos suelen esperar que no venga ningún vehículo para entrar por el segundo carril, que está en mejores condiciones.



“Obviamente, no falta el conductor imprudente que no se fija en las motos y suelen pelearse, pues se abren mucho para entrar al segundo carril y esquivar los huecos”, contó una residente del sector.



REDACCIÓN BOGOTÁ.