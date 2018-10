El alcalde Peñalosa asiste a debate sobre el metro en el Congreso

Durante toda la mañana las intervenciones han estado a cargo de senadores que se oponen a la construcción del metro elevado que esta tramitando el gobierno de Enrique Peñalosa porque prefieren el metro subterráneo que ha defendido el exalcalde Gustavo Petro.

La primera intervención que se realizó fue la del senador Gustavo Bolívar de los Decentes que empezó el debate señalando que demostrará durante la sesión "que el metro que plantea el alcalde Peñalosa es más corto, menos estaciones y es más costoso" .



Al debate asisten el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el alcalde Enrique Peñalosa, el gerente del Metro Andrés Escobar y demás miembros del gabinete Distrital.



Los cuestionamientos se han centrado en insistir que el metro de Peñalosa no tuvo estudios a pesar de que en reiteradas ocasiones el Gobierno Nacional ha insistido en que el proyecto ha cumplido todos los requisitos del Conpes para este tipo de iniciativas.

El alcalde Peñalosa manifestó que la banca multilateral ha respaldado y ha comprometido recursos para el metro elevado. "El mito urbano de que el metro subterráneo estaba listo para licitar es falso ", Peñalosa.



Sobre los Conpes dijo que se trabajaron con el Gobierno Nacional para lograrlos. El alcalde, durante su intervención, señaló que tener menos estaciones hace que el metro sea más rápido y tiene más capacidad de carga "Al metro subterráneo no le hicieron un Conpes porque nunca cumplió los requisitos y no porque no quisieran a Petro", Peñalosa.



El senador Gustavo Petro aseguró que el metro subterráneo si tenía alimentador y no le representaba dinero a la Nación, que la Boyacá ya estaba en licitación y que la administración actual la suspendió.

REDACCIÓN BOGOTÁ

