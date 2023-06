Otro caso de violencia en contra a la mujer se conoció con el testimonio de una víctima que denunció que su expareja la ha maltratado con golpes y agresiones en varias ocasiones.



La historia fue conocida por el servicio informativo de City TV cuando la mujer decidió hacer pública su denuncia, luego de expresar que está cansada de los constantes acosos de los que es víctima por parte del sujeto.

La historia de ambas personas comenzó cuando se conocieron en un albergue para migrantes en el barrio Santa Fe. Sin embargo, con el paso de los días fueron apareciendo los maltratos y las violaciones en contra de los derechos de la mujer.



En diálogo con ese medio, la víctima dice que la última golpiza que recibió por parte de su agresor fue el 12 de mayo: hace tan solo un mes.

Estos son algunos de los mensajes que recibe la víctima. Foto: CITY TV

La mujer dice que en esa ocasión el hombre la golpeó con destinos objetos, causándole fuertes heridas a lo largo de su cuerpo.



“Me pegó un bate, me dio con un tubo, me asfixió con una almohada e intentó con sus propias manos quitarme la vida”, sentenció la víctima.



Así mismo, dice que casi todos los días recibe audios intimidantes por parte del sujeto, quien le dice que ella solo será de él.



“Me envía audios diciendo que yo soy una perra, una maldita, que yo no sirvo, que soy una campesina. Dice que me va a matar”, concluyó la mujer, quien teme ser asesinada en cualquier momento.



City TV estableció que la víctima tiene una medida de protección por alto riesgo de feminicidio, pero dentro de la denuncia, la mujer mencionó que no ha recibido la protección por parte de la Fiscalía.



Así mismo, dijo que dentro de las audiencias que se han hecho alrededor del caso no se ha podido avanzar en la captura del hombre, ya que argumentan que no existen suficientes pruebas para privarlo de la libertad.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

