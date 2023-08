La grabación de una cámara de video escondida en la solapa de la chaqueta de un agente encubierto fue una de las pruebas claves para desmantelar dos peligrosas organizaciones de microtráfico que tenían arrinconados a los habitantes de un sector en el sur de la ciudad.

Cuenta que un día bajó por el camino destapado del barrio Juan Rey, en la parte alta de San Cristóbal, en la mañana del 17 de marzo. Una montaña con invasiones, casas de tabla, escombros en el camino, ‘campaneros’ en cada esquina. Ese fue el paisaje con el que se encontró la ficha investigadora del CTI de la Fiscalía Bogotá.



En un video se escucha la respiración agitada del hombre, que desciende entre las rocas del camino en busca de alias Salomé, la mujer que controlaba el negocio de las drogas en ese sector. En el camino se cruza con un consumidor y le pregunta: “¿Están repartiendo candela abajo?”, esperando que este le indique el paradero de ‘Salomé’, ‘Costa’, ‘Deiber’ y ‘Michael’, los cuatro sujetos que estaban ‘candeleando’ (vendiendo la droga) en la parte baja del barrio.

El hombre no le responde, se hace el que no escucha, y cuando va más arriba de la montaña le grita: “No sé, pa”. Le toca preguntar y sigue su camino. Abajo, entre las casas enterradas en los escombros de la montaña, se ven tres personas contra una pared. Allí estaba ‘Salomé’ distribuyendo el ‘punto’, como es llamada la bolsa plástica que contiene al menos 100 unidades de bazuco. “¿Sumercé de donde es?”, le dice Salomé al agente mientras se mira en un espejo y se limpia con saliva una mancha de la cara.



A su lado, otros dos hombres, de unos 25 años, con gorras, sacos de capota y tapabocas. Rodean al hombre. “Yo soy de aquí arribita de Juan Rey”, responde. La mujer les dice a sus dos acompañantes: “¿Ustedes han atendido a este caballero?”, mientras sigue con su mirada en el espejo. Ella sabía que el agente encubierto no era de Juan Rey y que no era su cliente.

Por detrás de la casa sale otro hombre, un joven que grita: “No, socio, yo no lo he pillado nunca en la puta vida, ñero”. Las preguntas empiezan a ser más tensas. La mujer sigue contra la pared mientras los otros hombres acorralan al agente. “¿Quién lo atendió, ñero?, dígame ya”, mientras se acercan. “Una nenita que estaba ahí”, le responde. Siguen las preguntas. “¿Cuál nenita?, ¿cuándo lo atendieron?”. La respiración del encubierto se acelera. Vuelve la pregunta, los criminales cada vez están más cerca del agente. “¿Quién lo atendió?”. “Una nenita, hace como unos cuatro o cinco días”. “Qué mentira, socio”, dice el hombre que salió de atrás de la casa.



La cámara encubierta se percata de que ese hombre, el que es más insistente con sus preguntas, tiene una pistola entre la chaqueta. La zona está vacía, no hay personas, solo los matorrales, el agente y los cuatro criminales que están a punto de descubrir la trampa.

Facebook Twitter Linkedin

Fueron capturados 33 miembros de las bandas criminales conocidas como ‘Entre Nubes’ y ‘La Ollada’. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Hay un silencio de al menos un minuto. Nadie dice nada, no hay más preguntas. De repente la cámara de video se descuelga de la solapa del agente, pero sigue encendida. Los cuatro hombres se abalanzan sobre el agente, que logra esquivarlos y salir corriendo. Corre y se escucha la respiración del agente. “Gonorrea, gonorrea, me pillaron”, susurra mientras se ahoga. Atrás, la propia ‘Salomé’ lo persigue para matarlo. En el camino de bajada de la montaña, en cada esquina aparecen más hombres con aspecto de habitantes de la calle. Intentan cruzarse en el camino del agente para ponérselo en bandeja de plata a ‘Salomé’.



Afanado, el policía llega a la carretera principal del sector, en la calle 71A sur n.º 11C-10, allí hay transeúntes ,y como quedó en el vídeo, pareciera que todos sabían lo que estaba pasando. Nadie lo ayuda. Grita desesperado “vienen los tombos, vienen los tombos”, intentando asustar a quienes lo seguían. Al fondo de la calle donde se estaba dando la persecución aparece una patrulla.



“Mi agente, estoy encubierto y me pillaron, ayúdeme, por favor. Me van a matar”. En ese momento aparece ‘Salomé’, pero la historia cambió de repente. “Señor agente, me robó, ese pirobo me robó (...), yo trabajo muy duro para conseguir mis cosas y me robó”, gritó ‘Salomé’. Se gira y mira a los ojos al encubierto, diciéndole: “No lo pelo por respeto a ellos”. Los patrulleros suben al agente a la parte de atrás de la patrulla y lo sacan del lugar.



El hombre pide que lo lleven con sus compañeros a la parte alta de San Cristóbal, donde se desarrolla otra fase de la operación con drones, porque debe hablar con su enlace operativo para esperar las nuevas órdenes de la misión.

El amigo clave

La misión no se podía detener y había que buscar cómo colarse en las entrañas del negocio de microtráfico que inundaba San Cristóbal. La única puerta de entrada no era Salomé y sus "taquilleros". El agente de control, que daba las instrucciones al encubierto para que actuara, ordenó que se cambiara de bando y empezara a trabajar en la inteligencia de otra organización. Una estructura liderada por Esperanza, la otra capa del barrio en los negocios de la droga.



El agente ya no podía subir a la parte alta de Juan Rey, tenía que merodear por el sector más comercial y concurrido, y fue ahí cuando se percató de la presencia de un amigo que sería clave en toda la investigación. Amigos de la infancia, uno se convirtió en policía y el otro nunca pudo salir del oscuro mundo del consumo de las drogas. Eso, aunque doloroso, le iba a facilitar el trabajo al investigador.



“No puedo volver a subir porque me reconocieron y ahora me quieren joder”, dijo el encubierto a su amigo, fingiendo que en realidad sí estaba buscando las ‘trabas’ (drogas) del día. “Eso por allá está caliente porque la Policía le ha cogido a varios taquilleros a ‘Salomé’”, le respondió. En ese mismo momento le advirtió al encubierto que debía tener cuidado porque la orden de la zona era “joder a todo el que no fuera un consumidor reconocido”.

Sin saber lo que realmente estaba pasando, el amigo le propuso al encubierto que él lo podía presentar con ‘Salomé’ y los otros miembros del combo para que le vendieran drogas sin problema. “Yo no me puedo aparecer por allá porque me joden, me quieren matar”. “Tranquilo, yo soy bien conocido y si vamos juntos lo presentó y le venden sin problema de una vez”, aseguró.



A pesar del riesgo de lo que representaba volver al lugar de la primera operación fallida, el encubierto regresó en compañía de su amigo. Era como repetir la escena, la misma montaña destapada, la casa entre los escombros y los mismos cuatro hombres que hace semanas lo habían perseguido para matarlo.



“Se salvó de milagro, nada más le digo”, le gritó alias Costa. “Yo sabía que había visto a este perrito antes”, siguió. El amigo del agente encubierto intervino y explicó que ellos se conocían de pequeños, que consumían juntos y que era de confianza. Eso calmó los ánimos. “Ya sabiendo, puede subir cuando quiera al pedazo y aquí le vendemos”, le dijo alias Kevin al encubierto. Sin saberlo, el agente había convertido en un chivo expiatorio a su amigo de infancia.



Lo que ocurrió días después de ese encuentro marcó el final de la operación. El agente ya logró identificar y probar a todos sus objetivos: ‘Salomé’, ‘Esperanza’, ‘Costa’, ‘Deiber’, ‘Michael’, ‘Paola’, ‘Moneda’, ‘Polla Ronca’, ‘Bigotes’, ‘Motas’, ‘Frank’ y ‘Ñato’. Todos fueron capturados siete meses después.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

X ToroRomeroJ

@BogotaET