La Aeronáutica Civil (Aerocivil) está evaluando alternativas para descongestionar el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.



Según cifras del documento resumen, ‘Actualización del plan maestro aeroportuario: Aeropuerto Internacional El Dorado’, elaborado por el consorcio PMA Dorado y Guaymaral TLI y publicado por la Aerocivil, El Dorado juega un papel clave en América Latina. Para 2019, era el aeropuerto de la región que más movía carga (alcanzó las 718.383 toneladas ese año), el segundo con más operaciones (351.174) y el tercero con más flujo de pasajeros (35 millones). Y las proyecciones a 2030 apuntan a que su máximo de capacidad podría ser de 500.000 operaciones al año.



No obstante, previendo el crecimiento de Bogotá-Región, el Plan Maestro analiza alternativas.



Una de ellas, como explicó este jueves el director de la Aerocivil, Jair Fajardo, en conversación con BluRadio, es ampliar la pista del Aeropuerto de Guaymaral para trasladar allí algunas de las operaciones.



"Lo que buscamos con este Plan Maestro es pasar a una pista que hoy es de 1.700 metros por 22 a una pista de 1.800 por 30", detalló Fajadro e indicó que con esa ampliación podría permitirse sacar "un tipo de aviación que hoy no tiene una alternativa diferente a El Dorado".



No obstante, aclaró que, por lo pronto, se podría pensar en trasladar vuelos privados. "Son aeronaves pequeñas, pero ya eso ayudaría mucho en la parte de congestión", indicó Fajardo.



Resaltó, además, que esta alternativa exigiría la construcción de una terminal y un diseño de accesos a Guaymaral.



Ahora, esta ampliación dependería de los recursos que puedan obtener de la Nación.



Según datos del documento ‘Actualización del plan maestro aeroportuario: Aeropuerto Internacional El Dorado’, en 2019, Guaymaral movilizó 106.938 operaciones y 5.377 pasajeros. El 81,3 % de sus operaciones correspondieron a escuelas y el 10,9 %, a aviación general.

