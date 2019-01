Para afrontar el acoso callejero este colectivo rueda en bici

Sofía Ortiz es biciusuaria hace más de cinco años. Ha usado la cicla como medio de transporte, pero también como herramienta de empoderamiento femenino, demostrándoles a su familia y amigos que “una chica en bici puede andar por la ciudad sin problema”.

Sin embargo, esa determinación y carácter que ha forjado, y que la han llevado a defender y ser líder en el movimiento ciclista de Bogotá, le viene de una experiencia negativa que vivió hace tres años. Un día, después de salir de la universidad, y como era costumbre, Ortiz se montó en su bici y tomó la ruta para llegar hasta su casa. Recuerda que “lo único extraño que llevaba puesto ese día era un leggings”.



Pero cuando iba subiendo un puente vehicular, sobre la calle 80 con avenida Boyacá, un hombre que se movilizaba en moto empezó a cerrarla, y disminuyó la velocidad hasta quedar justo a su lado.

“Yo dije: aquí fue, me van a robar. Pero no, el hombre mando su mano sobre una de mis nalgas, la agarró, la apretó con fuerza. Luego, sonrió, me miro a los ojos y aceleró hasta que lo perdí de vista”, relata Sofía Ortiz, en medio del asco que aún, años después, le sigue generando este momento.

Este acto marcó para siempre a Ortiz. “Nunca más volví a usar un leggings o algo que marque mucho mi cuerpo”, comenta.



A pesar de este episodio negativo, ese momento incómodo que la hizo sentir desprotegida fue una de las razones por la cual se formó el colectivo Paradas en los Pedales. Un grupo de hombres y mujeres que buscan visibilizar el tema de acoso callejero a las biciusuarias, además de promover y educar a los ciclistas en cómo ser buenos actores viales, siendo a la vez incluyentes y respetuosos.



Natalia Prieto es otra biciusuaria y también amiga de Sofía. Ambas asistían a un colectivo de ciclistas de la ciudad y venían viendo que “aunque las mujeres participaban en las salidas, eventos y actividades, cada vez eran menos y no nos explicábamos por qué”, asegura.



Cuando Sofía le comentó a su amiga lo que le había sucedido, Prieto empezó a convocar a través de redes sociales a otras mujeres que sabía que montaban bicicleta, para una reunión en la que, a modo de encuentro, quería encontrar la razón de la poca participación del género femenino en temas relacionados con la bici.

La reunión fue ocho días después del episodio narrado. Asistieron cerca de 50 mujeres y “el motivo por el cual las chicas dejaban de montar en bicicleta era el acoso callejero. Todas, las 50 que estábamos, alguna vez habíamos tenido que pasar por el mal momento de aguantar un comentario vulgar en la calle. Incluso, llegamos a enterarnos de otra chica a la que un día, un hombre con un arma de fuego, la bajo de su bicicleta, la comenzó a tocar pasando sus manos por todo el cuerpo y luego se fue”, relata Prieto, mientras la indignación se refleja en su rostro.



Fue así como en el 2016 nació Paradas en los Pedales. Ahora, este grupo fundado por Sofía y Natalia cuenta con cerca de 25 integrantes. A diferencia de otros parches de la ciudad, no planean salidas semanales o mensuales por Bogotá o sus alrededores. Solo organizan salidas en días conmemorativos como el 8 de marzo, Día de la Mujer, o el 25 de noviembre, Día de la no Violencia contra la Mujer.

Además, el colectivo ha obtenido grandes logros en Bogotá. En alianza con el Distrito lograron fundar el Foro de Mujeres Biciusuarias, el cual es celebrado dentro del marco de la Semana de la Bicicleta de Bogotá, y que este año llegará a su cuarta edición; al evento convoca a panelistas mujeres para hablar sobre temas como seguridad, proyectos de ley y pedagogía sobre el tema.



Las fundadoras insisten que el reto más grande es intentar mostrarle a la gente que el acoso callejero es un tema latente en la ciudad.



Uno de los logros más grandes que han tenido ha sido el de impulsar a más de 20 mujeres para que se empoderen y sigan usando la cicla como medio de transporte. Incluso, algunas de ellas han creado más colectivos, convirtiéndose en un aporte para la ciudad y para el movimiento de biciusuarios.

