“Siempre he sido pobre. Cuando era un pelao, recuerdo, me encontraba patines en la calle, pero de a uno, nunca los dos, ensayaba, hacía maromas, pero de ahí no pasaba. Nunca tuve la parejita, hasta ahora de viejo. Era el momento de aprender”.



Cada frase de Rafael Enrique Gómez parece una lección de vida. Tiene 72 años, nació en Turmequé, Boyacá, y está “solterito y a la orden”. Llegó a la entrevista con casco, rodilleras, guantes y unos patines rojos y negros que maniobra con la destreza de un joven y que él mismo adaptó quitándoles una rueda trasera y con pedazos de una llanta vieja para frenar de manera más eficaz. El humor no lo abandona y es quizás la primera fuerza que lo impulsa.



¿Cómo lo logró? Se preguntan muchos a quienes los deportes de dos ruedas les quedan grandes. La respuesta es que toda su vida le ha tocado ser recursivo para sobrevivir en Bogotá, una mole de cemento no siempre tan afable con los más necesitados.

Rafael Enrique Gómez tiene completo dominio de sus patines. Foto: César Melgarejo | EL TIEMPO

De niño pasó por muchas escuelas de los barrios marginales de Usaquén y en la adultez hizo varios cursos en el Sena. Es técnico en refrigeración y en electricidad doméstica y la lectura lo apasiona. “Siempre me ha gustado estudiar, me tocó de noche, llegaba como a las 11 a la casa, pero eso era mi alegría”. Es un todero, un guerrero de la vida. Ha trabajado en ebanistería, fue jardinero y siempre, amante del deporte.



Por muchos años trabajó intercambiando billetes por monedas con los conductores de buses informales en Chapinero y calibrando llantas hasta que llegaron el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y TransMilenio y su trabajo se fue al piso. “En eso duré como diez años. Luego no tenía ni para un pan”.



De su vida personal se sabe que es separado, que tuvo dos hijos, a quienes ama, y que ahora vive solo porque entiende que cada quien labró su destino y que eso hay que respetarlo. Su rancho está erigido en un lote que es de su hermana y su mamá, y aunque convive con las ratas que entran y salen de sus madrigueras, no se queja. Para eso adoptó unos gatos que se han convertido en los guardianes de sus sueños. “Y lo mejor, no tengo que matar a los roedores, pobres animalitos”.



Cada vez que se ha enfrentado a un problema se rebusca la solución, y así pasó con los patines. “Yo vivo en el barrio Cerro Norte, en Usaquén, y ahí sufrimos mucho por el transporte, entonces me ha tocado ingeniármelas”. Este barrio queda en una pendiente sobre los cerros orientales de Bogotá. La bajada es tan vertiginosa que no son pocos los accidentes de tránsito ni de quienes osan bajar en otros medios de transporte.

Rafael solía movilizarse en bicicleta, luego armó una patineta en la que podía bajar sentado hasta la carrera 7.ª y a toda velocidad, pero el chiste se le acabó cuando enfermó de la próstata. “Es que tenía que economizar. En esos días me estaban cambiando la sonda y coincidió con que se me perdió el sillín y me di cuenta de que la vibración era lo que me estaba afectado y no me permitía sanar, llevaba como 20 días en eso. Santo remedio”. El problema era que nuevamente no tenía cómo moverse, le tocó archivar la patineta y viajar en transporte informal, pero pagar un bus no es un asunto menor para el bolsillo de muchos ciudadanos.



Una noche, pensando en su déficit, se acordó de que tenía un arrume de patines viejos que consiguió cuando unos amigos le dijeron que eso le servía para vender en los mercados de agache o de ‘pulgas’ que llaman. “Eso fue como en el 2019, antes de que empezara la pandemia”. Y así comenzó todo, logro y error, o mejor, caída y levantada. “Uy si le contara cuántas veces me he pegado, ya perdí la cuenta, pero me sacudía y volvía a comenzar hasta que lo logré”. Una vez se fue de cabeza y casi se mata, casi, porque aún sigue vivito y coleando.



Rafael tiene que bajar todos los días porque sus ingresos dependen de abastecer de dinero suelto en billetes y monedas a sus clientes. “Ellos me dan alguito por ese servicio”. También recibe un subsidio de Ingreso Solidario y almuerza en un comedor comunitario en el parque La Mariposa. Esto le permite llevar una vida “relax”, como dice mostrando su dentadura postiza que mantiene impecable.



Y así se ha convertido en un ejemplo de movilidad sostenible y toda una figura en su barrio. Incluso, un día, cuando rodaba por el barrio Santa Cecilia, lo grabaron para mostrar su destreza en redes. Así lo conoció Jeisson González, patinador extremo de 29 años de la Selección Colombia de Patinaje, quien no dudó en regalarle un par. “Y eso que yo solo le pedí unas ruedas porque estaban desgastadas. Es que Dios siempre me ilumina para que lo que yo quiera hacer lo pueda hacer”.

Y sí, él es feliz porque hace lo que quiere. Después de almorzar se va a jugar ajedrez al centro comunitario con su ‘parche’ de amigos. “Un día me enteré de que ejercitar la mente era bueno para luchar contra el Alzheimer o, por lo menos, retardarlo, y por eso me metí de lleno a eso”. Alguna vez pensó en montar un salón de onces con mesas de este juego, pero eso era esclavizarse y pues mejor no.



Al final de la tarde retorna a su casa, todos los saludan. “Unos me dicen que es un buen ejemplo el que estoy dando, otros, que estoy loco de remate, pero yo les digo que esto es una cura para el alma”.

Rafael ha pasado por momentos muy difíciles en su vida, se ha deprimido, se ha visto grave de salud. “Sí, hubo momentos en los que me sentí un ser inservible, pero una voz me decía que me activara y yo le hacía caso”. No suele tomar medicinas, dice que le vuelven el cuerpo perezoso y que es mejor curarse solo en lo físico y en lo espiritual.



Desde que patina su cuerpo se siente saludable, todos los achaques se fueron y del todo. Los médicos le sacan exámenes y le dicen que está ‘superbién’, ninguna dolencia a la vista. “Yo le digo a la gente que no le teman a las enfermedades, los dolores son señas de que estamos vivos y que tenemos que hacer algo para sanarnos. Yo lo hago y me funciona”.

Las ayudas que le da el Distrito

El señor Rafael Enrique Gómez es beneficiario de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), del programa Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, y pertenece al Comedor Comunitario Móvil de Santa Cecilia Baja. En este lugar están inscritas 200 personas, que reciben almuerzo de lunes a sábado y un seguimiento nutricional. La población beneficiada es la que se encuentra en territorios con situación de pobreza, vulnerabilidad o fragilidad social.



En la SDIS, durante 2021, se atendieron más de 175.996 personas mayores en la oferta de servicios para la promoción del envejecimiento activo y protección de sus derechos.

En Bogotá hay una oferta de servicios para las personas mayores de 60 años y más, que abarca apoyos económicos, centros de cuidado transitorio día y noche, centros de larga estancia para personas mayores en abandono, centros día para la promoción de las capacidades de este grupo poblacional, así como un servicio sociojurídico para que los mayores sientan que Bogotá los acompaña en la vejez. La capital cuenta con una política pública social de envejecimiento y vejez, que entre 2022 y 2025 espera lograr inversiones por cerca de 1 billón de pesos con los recursos de 18 entidades de la administración distrital.

CAROL MALAVER