El 97 % de los colegios públicos regresaron a la presencialidad

La secretaria de Educación de Bogotá, Edna Cristina Bonilla Sebá, hizo un balance del regreso progresivo de los estudiantes a las aulas de los colegios públicos de la capital. Habló de la preparación de los planteles con normas de bioseguridad, de la importancia de regresar a la presencialidad y de que, a pesar de la vacunación, va a ser imposible evitar contagios.



¿Cuál es el balance de la reapertura progresiva?

​

Resumo este regreso en una palabra: confianza. Una que venimos construyendo durante meses brindando a los colegios y a sus comunidades acompañamiento en la definición de sus protocolos. Entregamos más de dos millones de elementos de bioseguridad, vacunamos a los docentes y administrativos y garantizamos todas las condiciones físicas de las instituciones para que los estudiantes, maestros y familias encuentren en la escuela ese lugar protector.



Durante los dos primeros días de reapertura, el 97 % de nuestros colegios públicos regresaron a la presencialidad. Además, destaco el compromiso de los docentes, pues más del 70 % ya retomaron sus clases en las aulas.



¿Cómo se va a manejar la alimentación escolar?

​

Progresivamente y con todos los protocolos, reabriremos los comedores escolares y retomaremos la entrega de refrigerios. Durante el mes de julio, las niñas, niños y jóvenes continuarán recibiendo los bonos y canastas, modalidades transitorias con las que los acompañamos ininterrumpidamente en sus hogares durante toda la pandemia. Para el mes de agosto, evaluaremos oportunamente.



¿Es verdad que las familias que decidan no enviar a sus hijos van a perder el bono de alimentación?

​

Tenemos la directiva del Gobierno Nacional de retomar la normalidad del Programa de Alimentación Escolar en esta nueva etapa de presencialidad. Sin embargo, considerando la transición, Bogotá solicitó continuar con la entrega del bono y las canastas durante el mes de julio para adecuar todo el programa a la exigencia que tenemos de garantizar el beneficio a nuestros cerca de 800.000 estudiantes. Sabemos que existen particularidades dentro de las familias y las estudiaremos a la luz de lo que nos exige y permite la normatividad, y en continuo diálogo con el Gobierno Nacional, quien regula el tema en el país.

Edna Cristina Bonilla Sebá, secretaria de Educación de Bogotá. Foto: Secretaría de Educación

¿Cómo se blindó a los colegios contra el covid-19?

​

En Bogotá asumimos que el cierre sería temporal, por ello, a la par de ‘Aprende en casa’, arrancamos la sensibilización para la reapertura y ganamos tiempo y confianza. Hay varias claves que nos permiten hoy garantizar un regreso seguro. Entre ellas, el acompañamiento permanente en la definición e implementación de los protocolos de bioseguridad, ejercicios preparatorios, la entrega de más de 2 millones de elementos de bioseguridad, demarcación de espacios, más de 379 intervenciones a infraestructuras para garantizar el lavado de manos, la ventilación y el distanciamiento, la promoción del autocuidado y el cuidado solidario y el diálogo permanente con las comunidades.



Nadie puede asegurar que no habrá contagios en el regreso. Los colegios son espacios para el goce de la comunidad educativa. Si se presentan casos, están definidos los protocolos para actuar segura y oportunamente.



¿Cuál sigue siendo la postura de la ADE frente a este tema?

​

Desde el cierre del sistema educativo por la declaratoria de emergencia sanitaria hemos dispuesto y mantenido abiertos los escenarios de diálogo con las agremiaciones sindicales y, particularmente, con la ADE. En ese proceso hemos encontrado que existen posiciones diversas, pero en medio de una pandemia mundial que afecta a millones de niños, hemos solicitado de todos los actores una posición propositiva que nos permita la apertura del sistema educativo en condiciones seguras.



Pese a la diferencia de posturas ante la necesidad de la reapertura de las instituciones educativas de la ciudad y a la decisión de la administración de Bogotá de seguir adelante en el proceso, el diálogo con las organizaciones sindicales sigue abierto y es permanente.



¿Cuántos miembros de la comunidad educativa han resultado positivos para covid-19?

​

Tenemos dos herramientas para la identificación y seguimiento de contagios. El primero es el Sistema de Alertas Tempranas por Enfermedad Respiratoria, que dispusimos desde el inicio de la pandemia y el cual se categoriza en dos modalidades: presencial y remota. Con corte al 9 de julio, se han reportado 9.812 casos.



El segundo es la búsqueda activa y el testeo epidemiológico que realizamos en articulación con la Secretaría Distrital de Salud (SDS), en el marco del proceso de presencialidad con bioseguridad, autocuidado y corresponsabilidad y la estrategia DAR (Detecto-Aíslo-Reporto).



Las primeras jornadas de pruebas PCR se realizaron el 11 de marzo y desde ese momento se ha mantenido de manera permanente el testeo en las comunidades educativas, incluyendo personal de vigilancia, servicios generales, docentes, directivos docentes y administrativos, en coordinación con las direcciones locales de educación y las IED.



En este marco, realizamos un total 7.103 pruebas, de las cuales el 8,5 % tuvieron resultado positivo; el 90 %, negativo y el 1,4 %, resultado indeterminado. Actualmente, no tenemos resultados de reportes en presencialidad, dado que hasta ahora llevamos dos días de apertura en esta nueva etapa.



¿Es verdad que han muerto 123 docentes por covid-19?

​

De acuerdo con la información suministrada por la UT Servisalud San José, con corte al 6 de julio de 2021, han fallecido 52 docentes y directivos docentes que se encontraban activos en la planta docente de la entidad, en Bogotá.



¿Qué va a pasar con los docentes que, no obstante tener esquema completo, se sigan negando a ir a clases?



Como entidad territorial certificada, debemos acoger los lineamientos del Gobierno Nacional. En este tema específico, estableció el retorno a las actividades académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, personal administrativo y de apoyo logístico que hayan recibido el esquema de vacunación completo o que, independientemente de su edad o comorbilidad, decidieron voluntariamente no vacunarse.



En este sentido, de acuerdo con la normatividad vigente, debemos realizar el descuento de salario por los días no laborados de aquellos docentes que, teniendo el esquema de vacunación completo, no asistan a la presencialidad sin justa causa, o con la justificación voluntaria de no vacunarse, aun cuando sean mayores de 60 años o tengan alguna situación de vulnerabilidad asociada al covid-19.



¿Qué se va a quedar de toda esta migración tecnológica movida por la pandemia?



La pandemia ha sido una gran oportunidad de transformación pedagógica e, incluso, institucional. ‘Aprende en casa’, por ejemplo, nació para dar respuesta a la emergencia sanitaria y continuar con las clases de manera remota, pero ahora nos propone escenarios y recursos para fortalecer los aprendizajes afectados por la pandemia, por medio de más y mejores contenidos, mediados o no por recursos digitales, donde cualquiera de las familias, docentes, directivos o estudiantes pueda acceder a ellos y mediar en los aprendizajes.



En materia de conectividad se ha garantizado el 100 % de los enlaces de acceso a internet en todas las sedes de los colegios, siendo más de 716 los enlaces dedicados a internet por fibra óptica en las sedes urbanas y por radioenlaces para los colegios en ruralidad; se mejoraron las velocidades tanto de subida como de bajada con un ancho de banda competitivo en el sector. Sumado a esto, a finales de julio terminaremos de entregar computadores para los estudiantes de secundaria de las zonas rurales y tabletas con conectividad a los estudiantes de secundaria más vulnerables de la zona urbana. En total entregaremos más de 102.000 dispositivos, lo que nos permitirá seguir trabajando para cerrar las brechas digitales. Este es un gran salto cuantitativo y cualitativo en la educación de la ciudad. Cumplimos con la meta del cuatrienio en el primer año y medio de gobierno de la alcaldesa Claudia López y avanzamos en entender la conectividad como una herramienta poderosa en la formación de nuestros estudiantes y en parte del nuevo derecho a la educación.

¿Por qué es importante que los niños vuelvan al colegio?

​

Colombia es el segundo país que más tiempo ha permanecido con sus aulas cerradas, y bien no lo advierte Unicef: “Cuanto más tiempo permanezcan los niños fuera de la escuela, es menos probable que regresen”.



No solo corremos el inmenso riesgo de que nuestros estudiantes abandonen definitivamente la escuela, lo que a futuro tendrá un impacto en su calidad de vida y desarrollo. También sabemos que los aprendizajes se han visto rezagados en todos los sistemas educativos del mundo, y que la presencialidad posibilitará fortalecerlos.

Volver significa también estar en espacios protectores, donde se promueven aprendizajes para la vida como la socialización, la relación con el cuerpo y las emociones. Hablamos de bienestar, la alimentación nutritiva y el apoyo psicosocial, en particular, los niños que pueden sufrir violencia en sus hogares o entornos. La educación es aprender del y con el otro.



¿Cuál ha sido la postura de los padres de familia?

​

La familia es la que más aporta en la formación de los niños, niñas y jóvenes. Hoy, gracias a la pandemia, contamos con familias más comprometidas en ese proceso. En la gran mayoría sentimos la confianza. Muchas tomaron la decisión de que sus hijos regresen de manera presencial al entorno educativo, al considerar que la escuela es un lugar protector, asumiendo su corresponsabilidad y fomentando prácticas de autocuidado y cuidado solidario en el interior de los hogares. Para otras, por temor al contagio, aún no es el momento de regresar. Por eso, nuestro reto es continuar el diálogo para fortalecer la confianza en el proceso y permitir así que puedan retornar muy pronto.



¿Se ha avanzado en la construcción colegios?



Tenemos un avance muy satisfactorio. Nuestra meta es entregar 35 colegios nuevos y contamos con una inversión histórica de 1,6 billones de pesos. El año pasado entregamos 4 colegios hermosos y en algunas semanas inauguraremos uno más. Tenemos 18 en obra y 2 en proceso de licitación. Para los 10 restantes ya comenzamos a avanzar en los respectivos estudios y diseños.



Pero, además, intervendremos el 100 % de los colegios que lo necesitan. Es un hecho sin precedentes en la historia de Bogotá. Ya intervenimos 269 sedes, con obras que nos permitieran garantizar las condiciones de bioseguridad, como baterías sanitarias, ventilación, cambio de cubiertas, adecuación de espacios de recreación, entre otros. Esta semana adjudicamos otra licitación por más de 93.000 millones de pesos, la más grande que ha tenido la ciudad en el tema de mejoramiento de infraestructura educativa y que permitirá mejorar otras 200 sedes educativas.



En educación construimos sobre lo construido y por eso como ciudad avanzamos satisfactoriamente en contar con nuevos colegios públicos para que los niños, las niñas y los jóvenes sean felices y sientan un Estado presente en la construcción de sus proyectos de vida.

Todo listo para el retorno a las aulas en Cundinamarca

El gobierno departamental de Cundinamarca ha adelantado un plan de vacunación para todos los maestros, administrativos y directivos docentes de las instituciones educativas del departamento. Ya lograron más de 40.000 dosis aplicadas. Más del 95 % de los docentes ya fueron vacunados y están listos para ese retorno.



Los maestros y los directivos docentes están en las instituciones haciendo los ajustes finales para que, a partir del 15 de julio, los estudiantes regresen de manera progresiva a las aulas. “Estamos comprometidos y hemos entregado los elementos de protección personal para estudiantes y maestros, lavamanos portátiles, jabón, alcohol y todos los elementos necesarios para que este retorno sea de la mejor manera y de la forma más exitosa”, dijo el secretario de Educación de Cundinamarca, César Mauricio López.



El funcionario reiteró la invitación para que todos los padres de familia se acerquen a las instituciones, conozcan los protocolos y reciban la información de primera mano. De esta manera, se garantiza un retorno exitoso a partir de la próxima semana.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA SECCIÓN BOGOTÁ

carmal@eltiempo.com