El 80 % de la nómina de un joven podrá ser subsidiado

La crisis económica y social generada por la pandemia afectó a miles de jóvenes que se quedaron sin empleo o vieron restringidas las opciones de ingreso al mercado laboral. Incluso fue uno de los factores por los cuales este grupo poblacional se mantuvo durante un tiempo prolongado en jornadas de movilización social.



La respuesta del Distrito, junto con el Gobierno Nacional, fue crear paquetes de inversión social, dentro los cuales se contemplan incentivos para generar más vacantes de empleo juvenil. La alcaldesa Claudia López informó ayer que con el apoyo del Ministerio del Trabajo, y a través del programa ‘Empleo joven’, se promoverán procesos de empleabilidad para 50.000 jóvenes de la ciudad entre los 18 y los 28 años.

Estas vacantes se generarán mediante apoyos económicos. Un empresario que emplee a un joven podrá recibir un subsidio de hasta el 80 por ciento de los costos laborales durante tres meses. El 55 por ciento de esos recursos los aportará el Distrito, mientras que el 25 por ciento provendrá de la Nación.



“También es un mecanismo de apoyo para las empresas que necesitan reactivarse, pues a través de este beneficio económico podrán fortalecer sus equipos y asumir los retos que ha traído la pandemia”, mencionó Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico. Además del subsidio de nómina, el programa contempla un plan de formación con la participación de cajas de compensación en el cual el joven podrá recibir capacitación para sus funciones, en caso de ser necesario.

Los aportes se harán para las vacantes de empleo que se hayan generado luego del 30 de junio. Con este beneficio se espera que 15.000 jóvenes puedan emplearse durante este año y el restante, para el 2022. Se estima que cerca de 500 y 1.000 empresas se vinculen a la estrategia.



Quienes estén interesados podrán buscar información en la página www.bogotatrabaja.gov.co. Los requisitos serán tener entre 18 y 28 años, estar en la ciudad de Bogotá y no tener ninguna relación laboral o de prestación de servicios vigente. Los empresarios deberán tener formalizada la empresa, llenar las nuevas vacantes con la contratación de jóvenes y realizar un contrato laboral por un año, de al menos un salario mínimo legal vigente.

Atacar el desempleo

Si bien el desempleo juvenil ha tenido niveles preocupantes durante los últimos años, la pandemia los disparó. Fueron 342.000 los jóvenes sin empleo durante el 2020, 93.500 más que el año anterior.



Y aunque la ciudad ha tenido procesos de reactivación económica en distintos momentos a lo largo de la pandemia, el desempleo se sigue manteniendo alto. Según cifras del Dane, durante el mes de mayo el 26,3 por ciento de los jóvenes entre los 14 y los 28 años estaban desempleados en la ciudad, 8 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo general.



No obstante, hay ciudades como Medellín o Cali que se encuentran por encima de los niveles de la capital.

Estas dinámicas han afectado más a las mujeres. El Dane estima que son 219.000 jóvenes las que están sin estudiar ni trabajar a nivel nacional, mientras que son 114.100 los hombres que se encuentran en esta situación.



En opinión de Guillermo Sinisterra, profesor de economía de la Universidad Javeriana, este es un plan de choque para un problema estructural que no solo ha afectado a Bogotá, sino que se ha manifestado a nivel mundial. Y si bien el subsidio de la nómina tiene una vigencia de tres meses, para él, las empresas podrán seguir pagando los costos laborales por las dinámicas económicas que se dan en diciembre.

“La gran mayoría de políticas de empleo tienen efectos, pero son transitorias. Ese es uno de los grandes problemas, porque termina siendo algo que no genera los efectos esperados”, advierte, y explica que otro tipo de acciones para atacar el desempleo juvenil pueden estar enfocadas en inversiones públicas a través de obras o en políticas que generen crecimiento económico.



El analista también menciona que, según estimaciones hechas por expertos, el desempleo juvenil podrá bajar algunos puntos porcentuales cuando sectores gastronómicos o de entretenimiento puedan volver a los niveles de prepandemia. Esto porque son las actividades económicas que aglutinan más vacantes para jóvenes, incluso para mujeres en este rango de edad que son madres cabeza de hogar.



Luego de un mes de reactivación económica, Asobares anunció que en la ciudad se han podido recuperar cerca de 3.000 empleos directos y otra misma cantidad en indirectos, en su mayoría para jóvenes entre los 18 y los 28 años. Y si bien algunos establecimientos ligados a este sector han podido operar hasta la 1 a. m., piden que se alcancen los horarios normales de operación. No obstante, como lo mencionó ayer la alcaldesa, no se tiene contemplado cambiar horarios ni abrir los sectores económicos que todavía tienen restricciones, porque pueden generar aglomeraciones.