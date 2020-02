El 23 de marzo se hará piloto de pico y placa en la Autopista Sur

El próximo lunes festivo 23 de marzo habrá pico y placa en la Autopista Sur, a la altura de Soacha, en un proyecto piloto promovido por el alcalde de ese municipio.



De acuerdo al mandatario local, Juan Carlos Saldarriaga, la medida irá de 12 m. a 4 p.m en el sentido Girardot - Bogotá.

Vale aclarar que la restricción se divide en dos partes: de 12:00 m., a 4:00 p.m., los vehículos con placas pares no podrán ingresar por la Autopista Sur , y de 4:00 p.m., a 8:00 p.m., sucederá lo mismo con vehículo de placas impares.

Saldarriaga aclaró que "el plan piloto será evaluado para revisar su efectividad y determinar si se seguirá implementando en los siguientes puentes festivos. Y no será una medida sancionatoria, sino que exhorte al conductor a salir de este corredor vial".

​

En su momento, en diálogo con EL TIEMPO, el alcalde explicó que la propuesta estaba motivada en dar una solución a la movilidad del municipio en los puentes festivos.



"Hemos llegado a una confrontación legal, por decirlo así. La Ministra de Transporte y las autoridades nos dicen que eso es una facultad de ellos y no mía. Pero yo no busco confrontar con el Ministerio, sino concertar una solución para los colombianos, los bogotanos y los soachunos", afirmó. El decreto se firmará en dos semanas y, según el equipo del Alcalde, la medida se concertó con el Ministerio de Transporte.

BOGOTÁ