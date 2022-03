La Secretaría de Salud reveló este viernes los resultados de la I Encuesta a Distrital Cannábica de Bogotá, realizada entre el 26 de marzo y el 2 de mayo de 2021 y dirigida a las personas que están relacionadas con el cannabis, bien sea a través de la investigación académica o técnica, el activismo, la explotación comercial e industrial o simplemente mediante su consumo medicinal, terapéutico, recreativo, o espiritual.



“El objetivo es obtener información que permita caracterizar a los usuarios de cannabis en Bogotá y sus alrededores. La encuesta indaga sobre el tipo de consumo que realizan, su frecuencia de uso, los lugares en los que se proveen y los sitios dónde consumen; además de información demográfica de los consumidores, como edad, nivel educativo, entre otros”, explicó la entidad.



En la encuesta participaron 4.564 personas de las 20 localidades de la ciudad, de todos los estratos y con diferente orientación sexual. El documento fue construido de manera conjunta entre la Subsecretaría de Participación Social de la Secretaría Distrital de Salud y la Mesa Distrital Cannábica, instancia creada en agosto de 2020.



“Este tipo de mediciones busca los rasgos más significativos de la comunidad y poder adoptar estrategias de política pública. Es una herramienta, no para promover, sino para dejar de estigmatizar y es un paso de respeto que tenemos como sociedad para conocernos y desmitificar a partir del conocimiento”, agregó Alejandro Gómez, secretario de Salud.



La entidad determinó que las personas de la comunidad cannábica están en una edad media de estudio, son solteros y solteras en su mayoría y los que no, han optado por la unión libre como forma de convivencia en pareja y un gran porcentaje (72,9 por ciento) cotiza al servicio de salud.



Los resultados arrojaron que esta población es, principalmente, de segmento socioeconómico medio y medio alto. En su mayoría estudian, trabajan o estudian y trabajan, y los principales cargos que ocupan son de profesionales, técnicos, empleados públicos y privados o comerciantes independientes.



“Se tiene que seguir caminando en este proceso de construcción de dichas políticas, basándose no en suposiciones, sino en realidades objetivas, y la mejor manera es preguntándole a la gente”, señaló Gómez.



Entre los resultados más llamativos de la encuesta, se encontró que para los usuarios recreativos de esta planta, el objetivo no solo es pasar el tiempo libre a solas o acompañados, sino que el 24 por ciento lo hacen mientras desarrollar una actividad funcional como trabajar o estudiar, mientras que el 14 por ciento lo consume al igual que realizar una actividad deportiva. “Usar cannabis por vía oral o tópica a partir de pomadas, ungüentos, lociones y aceites, ocupa cerca del 40 por ciento de las vías de administración”, dice el documento.



Adicionalmente, el 3,5 por ciento de las personas encuestadas dijo que usaba el cannabis como sustituto o paliativo del síndrome de abstinencia de otra dependencia.



El subsecretario de Gestión Territorial, Participación Social y Servicio a la Ciudadanía, Julián Orjuela, resaltó que “si bien hasta hoy hemos escuchado que el cannabis es la introducción a otro tipo de sustancias, y puede que sea así, también es cierto que el cannabis es una sustancia psicoactiva de salida, una posibilidad para que personas puedan salir de consumos problemáticos”.



Recordemos que el 16 de febrero de 2022, Bogotá firmó el acuerdo 831 de 2022 con el Concejo de Bogotá para fomentar el cannabis medicinal, cosmético e industrial, por lo que la Secretaría Distrital de Salud no solo debe “diseñar e implementar una estrategia de sensibilización ciudadana, para difundir conocimientos sobre el marco jurídico y los beneficios económicos, sociales y científicos, entre otros, generados por el sector del cannabis medicinal”, sino también crear “líneas de investigación en cannabis medicinal en Bogotá”.

El negocio del cannabis

Según el Distrito, la capital colombiana puede convertirse en un clúster del cannabis medicinal, terapéutico, cosmético e industrial, por lo que se hace necesario adelantar procesos de participación de los diversos actores de la industria, incluyendo a las personas que consumen esta sustancia, “quienes históricamente han sido estigmatizadas y excluidas de procesos productivos”.



La encuesta revela que 511 de los encuestados están vinculados a un emprendimiento que tiene relación con el cannabis. Hay desde personas que venden productos derivados de esta planta para uso medicinal (32,5 por ciento) e insumos para el cultivo (17,4) hasta compañías dedicadas a producción cultural (16) y a la fabricación de artículos a partir del procesamiento de la fibra de cáñamo (6,8).



“Si el Gobierno Nacional implementara el uso industrial del cáñamo, sería una gran fuente económica para el Cauca y otros departamentos que sufren del estigma de la siembra de ‘cultivos ilícitos’. Si se aprobara podríamos seguir expandiendo el mercado para producir otros productos”, le dijo a EL TIEMPO Carlos Martínez, dueño de Cannabis Nature Fashion, una empresa bogotana que hace jeans con este material.



La encuesta resalta el cambio de abordaje en esta materia. “La OMS cambió la clasificación del cannabis en 2020 reconociendo los usos medicinales y Colombia tiene ley de cannabis medicinal desde 2016. Además, el 18 de febrero se expidió la resolución 227 sobre usos industriales, medicinales y alimenticios del cannabis”, concluye el informe.

REDACCIÓN BOGOTÁ

