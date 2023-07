Para este 20 de julio, la fecha en que los colombianos celebran la independencia de Colombia, se ha programado una nueva marcha en la que las centrales obreras, con cada uno de sus sindicatos afiliados, saldrán a las calles para respaldar las reformas sociales planteadas por el Gobierno de Petro.

“Vamos a convocar nuevamente a la movilización social y lo vamos a hacer este 20 de julio, porque el Gobierno va a presentar nuevamente la reforma laboral y nosotros queremos acompañar al Gobierno en esa decisión y lo haremos en las plazas y en las calles de Colombia, aquí en Bogotá estaremos frente al Capitolio expresando nuestro respaldo a la presentación de la reforma laboral a partir de las 2 de la tarde”, expresó Fabio Arias, el presidente de la CUT, a un medio nacional.



Para esta marcha también trataron de sumar otras organizaciones, por qué la reforma no solo tiene que ver con el tema laboral, sino con la salud y lo pensional.



“Nosotros hemos partido de que esa reforma lo que hace es recuperar unos derechos, mientras los gremios no han hecho, sino quejarse de que eso no puede ser porque aumenta algunos costos laborales, como los recargos nocturnos, dominicales y festivos”, subrayó Arias, al medio 'infobabe'.

📹 #Video



Fabio Arias [@fabioariascut], presidente de la @cutcolombia, invita a la movilización del 20 de julio en todo el país, en defensa de las reformas sociales que se tramitarán en el Congreso de la República. pic.twitter.com/loX2RT27S9 — Central Unitaria de Trabajadores (@cutcolombia) July 7, 2023

El presidente de la CUT espera que dentro de esta reforma se recupere la jornada nocturna de los 6 p.m., que se paguen con el 100% los dominicales y festivos y el carácter laboral del contrato de aprendizaje.



Sin embargo, señaló que no está desacuerdo con todas la propuestas de Petro, como en la reforma pensional.



“Tenemos un criterio muy positivo en el sentido de que se fortalece Colpensiones y se establece el ingreso solidario, pero tenemos una diferencia con el Gobierno en lo que tiene que ver con la obligatoriedad de que todas las personas con más de tres salarios mínimos tengan que ir a los fondos privados, por eso le solicitamos al Gobierno y a los congresistas que no aprueben ese artículo y que dispongan que todo aquel que está en el régimen de prima media se mantenga allí, con toda la naturaleza y el carácter de esa afiliación a Colpensiones”, le explicó Arias al medio ya mencionado.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

