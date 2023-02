La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que quienes se hayan acogido al plan de pagos SPAC (Sistema de Pago Alternativo por Cuotas) tienen hasta el viernes 17 de febrero para completar los pagos del impuesto predial no residencial correspondientes a la vigencia del 2022. Esta modalidad de pago fue creada por la entidad como una alternativa para propietarios de predios no residenciales que fueron afectados por la pandemia del covid-19. Sin embargo, quienes tengan lotes, garajes y depósitos en la ciudad no podían acogerse a esta modalidad.

La Secretaría dispuso un enlace a través del cual la ciudadanía puede acceder a la ‘Oficina Virtual’ de la entidad y, desde allí, realizar los pagos correspondientes. Quien desee realizar el pago por esta modalidad podrá hacerlo por medio de PSE o tarjetas débito de cuenta corriente o cuenta de ahorros.



🏭 Si te acogiste al pago por cuotas de #PredialBogotá 2022 no residencial de sectores afectados por las medidas del COVID, el próximo viernes, 17 de febrero, vence el plazo para pagar la primera cuota.

🖱️Descarga tu cupón de pago:https://t.co/C9VIOnh0jT pic.twitter.com/omuSNis5pP — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) February 12, 2023

Si prefiere, no obstante, pagar el impuesto de forma presencial, tendrá que acceder a la misma ‘Oficina Virtual’, descargar el cupón de pago y acudir a un banco autorizado para el pago de impuestos en Bogotá.

Dado que el impuesto debe pagarse en cuatro cuotas, las demás instancias de pago tienen las siguientes fechas de vencimiento:



Segunda cuota: 21 de abril de 2023.

Tercera cuota: 16 de junio de 2023.

Cuarta cuota: 25 de agosto de 2023.



DAVID BERNAL PRIETO