El pasado 16 de agosto, uniformados de la brigada 13 del Ejército realizaron una requisa a un grupo de menores de edad que se encontraban jugando dentro de las instalaciones del polideportivo del municipio de Chía.

Óscar Cárdenas, miembro del Concejo Municipal de Juventudes, dijo que fueron seis miembros del Ejército quienes llegaron al lugar y con intimidación y amenazas, les pidieron la requisa a los adolescentes que estaban allí. "Les solicitaron una requisa en la cual se les despojó de su ropa, no se les solicitó ningún documento y además de esto no se tuvo presencia de ningún miembro de Policía de Infancia y Adolescencia”, relató Cárdenas a Caracol.



Jazmín Montenegro, madre de uno de los menores afectados notificó a Caracol que el colegio no se ha pronunciado al respecto. Además comenta que cuando los uniformados ven pasar a los estudiantes los amenazan. "El día de mañana si algo les pasa a los alumnos, directamente los culpables son los soldados".



Laura Ardila, madre de otro de los jóvenes requisados expresó estar muy indignada por lo ocurrido. "Cómo es posible que unos militares les van a despojar de su ropa siendo estudiantes, menores de edad, están en una vía pública, vinieron a jugar, a pasarla chévere y vienen, los interrumpen, los hacen despojarse de su ropa y pasar una pena de esta manera”, dijo Laura en entrevista con Caracol.

Esto dijo el Ejército Nacional

Por medio de un comunicado, la brigada 13 explicó que había llegado al lugar debido a una llamada realizada por la comunidad que informaba sobre la venta de estupefacientes a menores de edad. “Hallaron varias armas cortopunzantes y elementos para el consumo de sustancias alucinógenas”, afirma la institución.



Añadieron que se solicitó apoyo de la Policía, pero esto fue desmentido por Óscar Cárdenas quien afirmó que nunca hubo presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia.



REDACCIÓN BOGOTÁ