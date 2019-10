Opinión / ¿Indeciso? Lecciones de tres alcaldes excepcionales

Estos son tres alcaldes que más por su talante que por su programa de gobierno fueron considerados excepcionales. ¿Su ejemplo servirá pare elegir el próximo domingo alcaldes y alcaldesas?

Las lecciones son de un 'ejecutor', obsesionado por cambiarle la cara a su ciudad; de un alcalde 'comunitario' que sin mucho 'show' resolvía problemas de los ciudadanos; y de un 'tecnócrata' que decidía apoyado en datos .

El 'ejecutor' es Karl Lueger, alcalde de Viena de 1897 a 1910. Reelegido 7 veces. Según su biógrafo, Richard S. Geer, Lueger tenía obsesión por construir parques y plazas con fuentes. Sus escuelas eran 'templos para los niños'. Creó una red de transporte público con tranvías y ejecutó numerosas obras más.



Mientras construía una 'ciudad imperial' precisamente se derrumbaba el imperio austrohúngaro. Se le consideró un progenitor del fascismo, era "insoportablemente arrogante" con un "exagerado sentido de superioridad" y "utilizaba la venganza como herramienta política".



Hitler lo denominó "El más grande alcalde alemán de todos los tiempos" y en su libro 'Mi Lucha' lo destaca como ejemplo de funcionario público.

.

Hoy, Lueger se recuerda como racista, antisemita y desconectado de la realidad. Y aunque Viena lidera el 'ranking' de las ciudades con mejor calidad de vida, pocos le adjudican este logro. A la calle en su honor se le cambió el nombre y en las placas que utilizaba para inaugurar obras la ciudad decidió mencionar sus políticas discriminatorias.



El alcalde 'comunitario' es Thomas M. Menino. Reelegido 5 veces (1993 a 2014) es el alcalde que durante más tiempo ha gobernado Boston. Se retiró, por enfermedad, con un índice asombroso de aprobación del 82 %.



Dijo en sus memorias: "Mi trabajo es responder a los aspectos fundamentales de la vida urbana: calles limpias, seguridad, buenas escuelas y que haya comercio en los barrios. Mi función es escuchar a la gente. En mi oficina no hay contestadoras automáticas".



"Me acusan de ser 'incrementalista', y tienen razón, voy paso a paso, no creo en cambios dramáticos". Dice su obituario del New York Times que "…presidió uno de los renacimientos urbanos más exitosos de la historia norteamericana" y "…dejó una ciudad prospera y revitalizada".



El 'tecnócrata' es Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York durante tres periodos (2002 a 2013). En su biografía, por Chris McNickle, se presenta como "El alcalde más exitoso que Estados Unidos haya conocido".



Su negocio era tecnología de la información y cuando se posesionó era considerado la persona más rica de Nueva York. Se concentró, con éxito, en recuperar económicamente a la ciudad de los efectos del atentado de septiembre 11 de 2001 y la crisis de 2008.



Luchó por mejorar el sistema educativo, con éxito parcial. Apoyó el proyecto inmobiliario 'Hudson Yards' uno de más grandes del mundo y la iniciativa comunitaria del parque elevado 'High Line'.



Sin embargo, su proyecto estrella de renovación urbana alrededor de la 'Gran Estación Central' generó tanto rechazo ciudadano que prudentemente lo retiró antes de terminar su tercer periodo.



La seguridad fue prioridad, pero su política de 'detener y requisar' generó malestar porque, decían, se concentraba en las minorías . Se le critica que creó una ciudad elitista para residentes ricos.



Aún así, como no dependía de aportes económicos privados, enfatiza su biógrafo, siempre actuó sin dejarse presionar por constructores y desarrolladores inmobiliarios.



Sus fracasos en gran parte se debieron a su arrogancia y a querer manipular con los inmensos recursos que tenía, que vale la pena anotar, eran propios, no públicos.



¿Alguno de estos talantes será útil para nuestras ciudades?



MARIO NORIEGA

ARQUITECTO-URBANISTA