'Debemos aprender a ver señales como los celos': Eileen Moreno

Apenas volvimos a saber de ella esta semana cuando se armó de valentía para hacerle frente a la agresión de la que fue víctima. Pasaron dos meses, pues luego del 24 de julio, a las 7 de la mañana, tras los hechos ocurridos en Ciudad de México, Eileen Moreno se resguardó para protegerse.



El lunes pasado, dos días antes del boom mediático, al otro lado del teléfono se escuchaba la voz de una mujer que aún se confrontaba. Y cómo no, si ella se reconoce como independiente, trabajadora y fuerte. “Uno cree que nunca le va a pasar algo así, y después de que pasa, desea que ninguna mujer pase por una situación similar”, fue lo primero que respondió ante la pregunta de qué la motivó para dar a conocer su caso.

Eileen es actriz, colombiana, y su exnovio, Alejandro García, quien la agredió, también lo es. Quizás por eso, para ella, dar el paso de hacer público el caso tomó más tiempo. Luego de su confesión, la agresión se convirtió en tendencia en redes sociales con numerales como #YoSiDenuncioAMiAgresor y #NiUnaMas. En la página web de este diario, la noticia se ha mantenido como la más leída.



El hecho de ser famosa, y de alguna manera representar a las mujeres del país, la llenó todavía de más valor para hacer público su caso. “Viajé a México detrás de un sueño; quería trascender fronteras y ganar experiencia con otras producciones, pero no alcancé ni a presentar el casting”, aseguró, pues el ataque ocurrió apenas dos semanas después de haber llegado al país azteca.

No era la primera vez que Eileen visitaba México. De hecho, cuando terminó de grabar en Colombia la serie ‘Bolívar’, de Caracol TV (que aún no se emite en el país), decidió regresar “porque mi FM3 (la visa de trabajo en México) se iba a vencer, entonces la idea principal era renovarla”. En México ya había actuado en producciones como ‘La Bella y las bestias’, de Canal 5.



Con apenas dos semanas de su retorno a Ciudad de México se sentía segura porque viajaba en compañía de su novio. Además, ellos vivían, temporalmente, en el mismo apartamento con Gabriel Blanco, mánager de los dos artistas.



Pero Eileen no estaba protegida y, según cuenta, le faltó ver las señales.

Los celos obsesivos son peligrosos

Durante la charla, la actriz insistió en la importancia de que las mujeres aprendan a ver las señales. “Él nunca fue un hombre violento conmigo. Nunca nada físico”, por eso el episodio resultó muy sorpresivo para ella, porque Alejandro, durante los dos meses en los que salieron como pareja, nunca tuvo un comportamiento violento: “Ni siquiera un empujón”, dijo. Sin embargo, recalca, “sí es un hombre muy celoso”. Y esa ‘obsesión’ de Alejandro por tener hasta el más mínimo control sobre ella fue lo que la actriz no vio en su momento, y si tuvo algún pálpito, lo dejó pasar.



“Cuando no estábamos juntos, porque él viajó a México antes que yo, me celaba mucho. Si yo le decía que estaba en grabación, no me creía. Yo tenía que mandarle foto para confirmarle que sí estaba grabando. Me decía cosas como ‘no le creo’, ‘¿qué está haciendo’, ‘¿dónde está?’, ‘mándeme la foto’… Ahí debí haber parado esa relación”, recalcó Eileen.



Para Olga Albornoz, psiquiatra, la celotipia (celos obsesivos) “es una enfermedad progresiva que puede empeorar con el paso del tiempo si no se pone en tratamiento. En este sentido, dice la psiquiatra, la mente de los individuos afectados se llenan de ideas delirantes que consideran como verdad sin importar si tienen sentido o no. Sus comportamientos son irreflexivos, irracionales y agresivos. Envueltos en un sentimiento de frustración por lo que siempre se consideran víctimas de la persona objeto de sus celos. Los celosos hacen una vigilancia extrema, tienen necesidad de mantener el control”, aseguró la experta.

Pero la actriz nunca imaginó que de los celos pasara a los golpes. Alejandro le recordaba que eran novios y que por eso ella no podía estar cruzando mensajes con otros. De hecho quería ver quién le escribía, qué le escribían y qué respondía en su cuenta privada de Instagram.



El hecho de que ella no aceptara mostrarle esta información fue lo que detonó la discusión entre la pareja, que empezó la noche del 23 de julio –en medio de una reunión de amigos, en el apartamento donde se estaban quedando– y tuvo su momento más crítico el 24 de julio a las 7 de la mañana.

Nadie hizo nada o el síndrome ‘genovese’

En el Hospital Español de Ciudad de México el parte médico incluye fractura de piso orbitario izquierdo con probable atrapamiento del recto inferior y fracturas desplazadas de los huesos propios de la nariz, entre otros.



Los detalles sobre cómo fue la agresión han sido replicados por varios medios de comunicación. Sin embargo, vale detenerse en el hecho de que Eileen no estaba sola con Alejandro cuando ocurrieron los hechos. En el apartamento estaban presentes Gabriel Blanco, su representante artístico, y un hermano de él.



Blanco, quien no se asomó durante la disputa para defender a la actriz (estaba en el cuarto) a pesar de que ella gritaba y pedía ayuda, ha dicho en su defensa: “No quiero justificar en nada la actitud de Alejandro (...). Tengo certeza de que ella estaba golpeada y ¿quién la golpeó?, él… de eso tengo certeza. (...) Pero no es el típico caso del golpeador, ahí había también violencia contra el hombre, violencia verbal muy fuerte, malas palabras, agresiones físicas”, aseguró Blanco.



El hermano de Blanco, sin involucrarse demasiado, le hizo un gesto a Alejandro para que parara. Para Sandra Herrera, socióloga clínica con maestría de la Universidad de Salamanca, “culturalmente existe la creencia equivocada de que los problemas de pareja forman parte de su intimidad, a tal punto que frente a procesos agresivos las personas cercanas, e incluso las mismas familias, perciben como una intromisión indebida cualquier tipo de acción, no solo en lo bueno, sino también en lo malo. El caso extremo se configura en el llamado síndrome Genovese, fenómeno psicológico por el cual la gente se inmoviliza ante el pedido de ayuda de alguien”, concluyó.



Eileen ha pasado los casi dos meses de su convalecencia resguardada en la casa de una amiga en México. No ha regresado a Bogotá porque aún no puede hacerlo por cuenta del titanio que lleva bajo su ojo izquierdo tras una cirugía necesaria para su recuperación. En México faltó mayor cooperación de parte de la vigilancia del edificio, también de la Policía de ese país, que prefirió dejarla en un punto de taxis y no acompañarla hasta un hospital. Ella, extranjera, sola y golpeada, llegó por sus propios medios hasta el centro médico.



El licenciado Enrique Estol, abogado mexicano, lleva su caso y dentro de los avances está que Alejandro García tiene una circular roja de la Interpol y tiene prohibido acercarse a la actriz. El caso sigue en investigación, pero Eileen pide que se tomen medidas.



MARÍA TERESA SANTOS

Editora de EL TIEMPO