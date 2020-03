Pico y placa en Soacha el lunes 23: cómo evitar que sea un lío mayor

Es oficial: el lunes festivo 23 de marzo habrá un piloto de pico y placa en la autopista Sur (dirección Girardot-Bogotá) en su paso por el municipio de Soacha. Así lo confirmó el alcalde de ese municipio, Juan Carlos Saldarriaga, con la firma ayer del decreto 129 de 2020.



La restricción aplicará para carros particulares en dos horarios: de 12 m. a 4 p. m. no podrán ingresar los que tengan los vehículos con placas terminadas en número par y de 4 a 8 p. m., los de placas que terminen en impar. La restricción aplicará para el tramo entre el predio El Vínculo (Autosur con calle 30, hasta el punto en que Soacha termina y comienza Bogotá (Autosur con calle 59).

Si lo detienen en los puntos de control antes del ingreso a Soacha, sepa que no lo sancionarán con multa económica, sino que lo invitarán a tomar rutas alternas. Por decreto, quedó prohibido parquear en vía pública para evitar mayor congestión.

“Es una medida temporal, transitoria, mientras hacemos soluciones de fondo: vías importantes que ya estamos analizando, como la carrera 9.ª, dos vías por Ciudad Verde, entre otras”, manifestó el alcalde de Soacha, y agregó: “Estoy convencido de que esta medida solucionará la calidad de vida de los bogotanos que van a pasear y de los soachunos que tenemos que soportar el gran trancón durante las operaciones retorno”.



(Le puede interesar: Gobernador de Cundinamarca invita a Soacha a repensar el pico y placa)



Las reacciones a esta medida están divididas. EL TIEMPO, por su parte, hizo un sondeo en sus redes sociales para preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la medida. El 55,6 % respondió sí y el 44,4 %, no. Y hubo comentarios como: “Solo van a organizar el trancón. La misma cantidad de vehículos, pero ordenados por horas” o “Todo Soacha está de acuerdo, pero la gente de Bogotá, no”.

#SondeoET 🔎 |¡Confirmado! Habrá plan piloto de pico y placa en la Autopista Sur (Soacha) el lunes festivo 23 de marzo.



🕛 Hasta las 12: Libre ingreso

🕓 De 12 m. a 4 p.m: No podrán entrar las placas pares

🕗 De 4 a 8 p.m: No podrán entrar los impares



¿Está de acuerdo? — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) March 11, 2020

Uno de los mayores temores tiene que ver con los efectos en la movilidad dentro de Soacha y en municipios vecinos, por donde se desviarán quienes lleguen a Bogotá y sean sorprendidos por la norma. En el artículo 8 del decreto se habla de rutas alternas como Mondoñedo (para entrar por Mosquera y la calle 13), y el mandatario de Soacha confirmó que se evalúan desvíos por la vía Indumil o por “una vía casi paralela a la avenida Ciudad de Cali que conecta con Ciudad Verde y sale a Bosa, que no está completa, pero que queremos terminar y habilitar”.



(Lea también: ‘La Nación le mandó 1 millón de hijos a Soacha, pero no los reconoce’)



A ojos del mandatario local, la clave del asunto radica en que los conductores acaten la restricción y no lleguen a congestionar la autopista Sur ni las vías alternas.



Algo similar opina el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, quien planteó dos escenarios para el 23 de marzo: “En uno, la comunicación no fluye hacia los actores viales y se presenta una alta congestión, lo que nos va a significar que tanto la calle 13 como la Autosur tengan demoras en desplazamiento de hasta del 35 %. O, en otro, el deseado, hay una buena comunicación, y los conductores nos colaboran con la medida, llevando a mejoras en tiempos de desplazamiento en un 20 %”. Por eso recalcó: “lo más importante de esta estrategia es la comunicación”.

Ojo a esto, el 23 de marzo no se podrá utilizar el carril exclusivo de TransMilenio bajo ningún motivo. El transporte público se va a respetar FACEBOOK

TWITTER

Y la prueba de fuego no es de talla menor. Según el secretario departamental, en el pasado puente festivo pasaron por la autopista Sur entre 200.000 y 300.000 vehículos y por la calle 13, entre 70.000 y 100.000. Si las cosas no resultan bien, calcula que el incremento de tránsito por este último corredor podría llegar a triplicarse. En resumen, de acuerdo con las autoridades, es mejor negocio acatar la restricción que buscar desvíos.



Por lo pronto, en estos días previos a la implementación del piloto se harán las respectivas concertaciones con municipios que podrían resultar afectados, como Sibaté, Granada y Fusagasugá.



Si los resultados son favorables ese fin de semana, es posible que el pico y placa se adopte para todos los festivos. Si no, Bogotá, Soacha y otros municipios del sur seguirán esperando una solución a las operaciones retorno.

ANA PUENTES