Tres de cada 10 bogotanos pasaron hambre en la última semana

La nueva encuesta virtual #MiVozMiCiudad realizada por los programas Cómo Vamos, la Red de Ciudades Cómo Vamos y Fundación Corona, y de la que hizo parte ‘Bogotá, cómo vamos’, trae varios aspectos que no se habían consultado en las dos anteriores. Dos de ellos se relacionan con la satisfacción con el teletrabajo y qué tanta disposición hay para vacunarse contra el covid-19.

Felipe Bogotá, director ejecutivo de ‘Bogotá, cómo vamos’, destaca como una de las principales conclusiones de la última encuesta, que será presentada este miércoles, que la pandemia no solo afectó la situación económica de la población de los niveles socioeconómicos bajos, sino también de manera fuerte a la clase media.



“Si bien ya sabíamos que hay un detrimento de la situación socioeconómica, los resultados muestran claramente que la gente que decía considerarse pobre en julio era del 29 por ciento y en febrero hay un 42 por ciento, y ya comienza a verse un porcentaje alto en los estratos 3 y 4”, señala Bogotá, quien además explica que esto se refleja en las personas que dicen haber pasado hambre en la última semana por falta de recursos, pues así lo respondió el 32 por ciento. El 68 por ciento dice que no.



Las localidades donde más marcada es la situación de hambre, según la encuesta, son Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Usme y San Cristóbal, con un 45 por ciento, y Bosa, Tunjuelito y Ciudad Bolívar, con un 42 por ciento.



En el eje temático de la situación económica y empleo es relevante en la encuesta el tema del trabajo. El 74 por ciento señala que algún miembro del hogar perdió el empleo a causa de la pandemia y un 26 por ciento no.



Al ser interrogadas las personas sobre si durante la reactivación (proceso que se vivió entre septiembre y diciembre) encontró empleo o no, un 63 por ciento señala que aún no tiene, solo el 6 por ciento sí encontró. Otro 6 por ciento regresó a su antiguo puesto de trabajo y un 7 por ciento tiene un emprendimiento.



Frente al teletrabajo, uno de los temas nuevos, la encuesta virtual muestra que hay un 42 por ciento de satisfacción, frente a un 22 por ciento de insatisfacción, y se destaca que son más las mujeres que los hombres satisfechos (45 % frente a 38 %). Esa misma opinión es mayor en los niveles socioeconómicos alto, con 62 por ciento, y medio, con 47 %. En el nivel bajo la satisfacción es del 31 por ciento.



Y cuando se pregunta por la principal razón por la que está insatisfecho con esta modalidad de trabajo, el 25 por ciento dice que las jornadas son más largas, para el 23 por ciento los límites entre lo laboral y la vida privada se vuelven difusos y un 17 por ciento responde que aumentan los gastos en el hogar, particularmente en servicios públicos. Quienes más están satisfechos con el teletrabajo viven en las zonas de Usaquén y Suba, con un 53 por ciento, y Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero, con un 52 por ciento.

Otro de los puntos nuevos que consultó la encuesta es la disposición de las personas para vacunarse contra el covid-19. El 58 por ciento respondió que lo haría si tuviera la vacuna disponible y una 19 por ciento dice que no se vacuna. Un 23 por ciento no se ha definido aún.



A los que señalaron que no se vacunan se les consultó por la razón por la cual no se la aplicarían. El 35 por ciento considera que la información sobre la vacuna no es suficiente, un 28 por ciento responde que por los efectos adversos o secundarios y un 20 por ciento no cree que el biológico sea efectivo. Un 7 por ciento dice que ya le dio la enfermedad y no considera necesario vacunarse.



Claro que en cuanto a la forma como se ha atendido la emergencia del coronavirus, hay mayor satisfacción frente a la alcaldía, con un 36 por ciento, respecto al Concejo (24), la empresa privada (24) y la Policía (17).



En cuanto a la salud mental, se confirma lo que los expertos han advertido sobre un deterioro. El 44 por ciento de los consultados señalan que su estado es peor hoy que antes de la pandemia y un 27 por ciento que es mejor. Llama la atención que para casi 3 de cada 10 personas el estado de salud mental no tuvo cambio alguno.



Los resultados de la encuesta virtual serán presentados este miércoles, a partir de las 9 de la mañana, a través de la cuenta de Facebook de ‘Bogotá, cómo vamos’. El documento y la ficha técnica podrán ser consultado en la página web www.bogotacomovamos.org

