Unos 34.000 niños desertaron de sus estudios en Bogotá

“La pandemia aún no está controlada en Bogotá”, “No tiene sentido arriesgar la vida de los estudiantes”, “Los colegios no garantizan seguridad”, “Los alumnos no seguirán los protocolos de bioseguridad”, “Aumentará el contagio”. Estas son solo algunas de las visiones de los padres de familia con respecto a lo que creen será la educación de sus hijos en el 2021.



(Además: Regreso a clases: sin presencialidad a la vista)

Pero hay más datos críticos. Según una encuesta de ProBogotá, aunque la gran mayoría de estudiantes de la capital permanecieron matriculados en el 2020, el 2,5 por ciento desertó, es decir, cerca de 34 .000 niños. Este año el riesgo se podría triplicar, llegando a valores del 7,6 por ciento, unos 106.000.



Esta encuesta fue llevada a cabo entre el 24 de noviembre y el 14 de diciembre, y se hizo de manera telefónica a hogares en viviendas de todos los niveles socioeconómicos de Bogotá en donde viven niños y adolescentes de entre los 5 y los 18 años. La muestra fue de 753 hogares.



La idea era preguntarles a los padres y cuidadores por los efectos de la educación virtual en cuanto a calidad, métodos de enseñanza, bienestar socioemocional y perspectivas de cara al retorno a clases presenciales.



Una de las conclusiones más importantes es que esta cifra de deserción se debe al miedo a que los estudiantes se contagien o contagien a sus familias de covid-19 (36,8 por ciento), la imposibilidad para realizar las actividades escolares por limitaciones de conectividad (20,7 por ciento) y no estar aprendiendo lo suficiente (12,2 por ciento).



(Lea también: Bogotá regresa a clases de forma virtual y entrega tablets a alumnos)



“Los problemas de conectividad a los que se han visto enfrentados muchos jóvenes estudiantes, sobre todo en estratos bajos, es un tema fundamental. No hay equidad”, dijo el presidente de ProBogotá, Juan Carlos Pinzón.



“El 52 por ciento de los estudiantes de colegios oficiales, y el 49 por ciento de estudiantes de estratos 1 y 2 reportaron haber tenido dificultades de acceso a sus actividades en casa, frente al 30 por ciento de sus pares en colegios privados y al 19 por ciento de aquellos de estratos 4, 5 y 6”, agregó.



5 de cada 10 estudiantes en estratos 1 y 2 tienen acceso a internet de alta velocidad, frente a 9 de cada 10 estudiantes en estratos 4, 5 y 6. Este mismo patrón se observa entre estudiantes de colegios oficiales (5 de cada 10) y colegios privados (8 de cada 10).

En términos de acceso a dispositivos electrónicos, las brechas más grandes se presentan en la disponibilidad de computador (66 por ciento colegios oficiales vs. 94 por ciento colegios privados) y la disponibilidad de tableta (15 por ciento vs. 43 por ciento). En términos de estrato, las brechas más grandes se presentan en la disponibilidad de computador o de tableta: 70 por ciento en estratos 1 y 2 vs. 87 por ciento en estrato 3 y 100 por ciento en estratos 4 al 6.

‘Bogotá no tuvo deserción en el sistema público’

Según la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, esta encuesta reconoce los esfuerzos que han hecho la entidad y la comunidad educativa para garantizar el derecho a la educación. “Este año nos toca a todos como sociedad privilegiar la educación”.



La funcionaria compartió los resultados que evidenciaron las brechas existentes en calidad y acceso en materia educativa, pero advirtió que el informe no contempló una muy importante, la urbano-rural. “Bogotá tiene una deuda enorme con la ruralidad”, dijo, y agregó que el trabajo de la SED se ha concentrado en no aumentar las brechas ya existentes en el marco de una pandemia y que 753 hogares efectivos de la encuesta de ProBogotá se contrarrestan con otros de la Secretaría de Educación (SED).



Una incluyó a 7.319 padres y otra, a 98.621; ambas muestran coincidencias en diagnósticos y conclusiones. “Eso sí, aquí se hace una inferencia sobre deserción en Bogotá, pero la cifra oficial la tendremos en marzo, pues el Ministerio de Educación hace un cruce. En nuestros registros, Bogotá no tuvo deserción en el sistema público, y eso hay que decirlo; de hecho, tuvimos 5.481 estudiantes más de colegios públicos.



Bonilla dijo que la virtualidad llegó para quedarse, por ser una herramienta pedagógica. “Estamos entregando más tabletas y generando más conectividad”, concluyó.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET

También le recomendamos:

- Lo bueno y lo malo de la educación virtual en los colegios.



- ¿Qué pasará con colegios privados?: Secretaria de Educación responde?.