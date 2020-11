La educación que sueñan los bogotanos hacia el futuro

Mejorar la educación a la que tienen acceso los niños, niñas y jóvenes de Bogotá en los próximos 18 años será una tarea para realizar de la mano de expertos, docentes, padres de familia y estudiantes. Al menos, esa es la meta que tiene la Secretaría de Educación para marcar una hoja de ruta que perdure en las tres o cuatro administraciones siguientes.



El pasado 13 de octubre se dio inicio a la consulta ‘Un millón de ideas por la educación de Bogotá’, en la cual la población ha plasmado las necesidades que persisten en el sistema educativo y que, consideran, deben estar en el centro de la discusión para crear una política pública eficiente.

Aunque la iniciativa lleva poco más de un mes abierta al público de forma virtual, ya se han sumado 75.046 personas. Sus propuestas y las que aún faltan por recoger servirán para alimentar la carta de recomendaciones que entregará la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana a mitad de 2021.



Este grupo de 80 investigadores, docentes y pensadores a nivel nacional –que comenzaron a trabajar desde el mes de mayo– serán los encargados de aterrizar las ideas de los bogotanos para nutrir el Plan Sectorial de Educación 2020-2024, que está por implementarse en la administración de Claudia López.



(Lea también: Inicia Educa Digital, el evento que forma maestros en herramientas TIC)



De igual manera, la misión establecerá las pautas pendientes para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de educación de calidad que debe materializarse en 2030; y, finalmente, las propuestas deben proyectarse hasta 2038, año en el que la ciudad cumplirá 500 años.

Las propuestas

Eliminar el sistema de aprendizaje basado en la memoria es la petición principal que ha salido a flote en la consulta. Tanto estudiantes como docentes buscan que la experiencia educativa esté enmarcada en los contextos particulares y que se dé mayor importancia, desde la infancia, al desarrollo de habilidades y talentos para poner en práctica una vez salgan de las aulas.



Francisco Cajiao, exsecretario de Educación del Distrito y miembro del eje de transformación pedagógica de la Misión de Educadores, señala que para alcanzar este objetivo se requiere modificar la estructura de la institución educativa, que sigue siendo jerarquizada y da, en la práctica, poca autonomía efectiva a los colegios para cambiar el modelo.



“El currículo ha sido entendido como conjunto de asignaturas que se dan por hora. Un niño en secundaria puede estar viendo 12 o 13 asignaturas, lo cual lo dispersa enormemente y no permite que aprenda, y eso hace que mucho del aprendizaje sea de memoria, porque en esos lapsos tan breves no se puede profundizar en nada”, afirma.



Aunque este proceso de cambio es uno de los más complejos de realizar, Cajiao dice que la clave está en relacionar el aprendizaje en el aula con el entorno productivo y cultural, fuentes adicionales de conocimiento para los niños y niñas. Todo debe estar articulado. A su vez, los docentes necesitan capacitarse en liderazgo, nuevas tecnologías, entre otras áreas, para aportar una formación orientada al mismo objetivo.



Fortalecer el bilingüismo es la siguiente solicitud. No obstante, esa necesidad es de vieja data, y aunque el Estado ha hecho esfuerzos, todavía estamos rezagados. Según el ranking mundial EF English Proficiency Index (EPI), en el 2019 Colombia estaba en el lugar número 68 en nivel de inglés, pero este año el país cayó a la posición 77 entre 100 naciones que participaron en el estudio. Medellín fue la ciudad más destacada, con 492 puntos, seguida de Barranquilla (490), Bucaramanga (481), mientras que Bogotá tan solo alcanzó los 473 puntos.



(Le puede interesar: Colombia, entre los 5 países latinos con peor nivel de inglés )

'El rol de la escuela debe ser privilegiar el desarrollo de dimensiones sociales de niños y niñas' FACEBOOK

TWITTER

“Es muy difícil enseñar otra lengua con gente que no la habla. Todavía tenemos que recoger un camino muy largo para que haya suficiente número de profesores de inglés que realmente dominen la lengua. Además, el aprendizaje de otra lengua está mediado por la necesidad de uso”, agrega Cajiao.



La ciudadanía también pide que se fortalezca el pensamiento crítico y reflexivo de los adultos del mañana, pero, según Ana Brizet Ramírez (docente de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Distrital e integrante del eje de educación inicial), este requerimiento solo se puede subsanar con la ampliación de la oferta educativa, priorizando la población de los 3 a los 5 años.



Mas esto, menciona Ramírez, no es viable con un alto número de estudiantes por aula. Grupos más pequeños permitirán que el docente reconozca a sus alumnos y, además, capte su atención. “El rol de la escuela debe ser privilegiar el desarrollo de dimensiones sociales de niños y niñas. Que aprendan a imaginar, participar, pero sobre todo el pilar fundamental de aprender a hacer”, señala.

Otras peticiones para mejorar la educación

Tener la posibilidad de acceso a nuevas tecnologías.

Implementar aulas virtuales en la mayoría de los colegios.

Apoyar la formación docente para que renueven su cátedra.

Potenciar competencias de gestión y formación empresarial en el aula.

Incrementar los intercambios culturales.

¿Y la financiación?

En el eje de financiación y gestión del millón de ideas está Cecilia López Montaño, presidenta del centro de pensamiento Cisoe. Ella y sus colegas de grupo tienen, quizás, el trabajo más difícil de la misión: buscar los recursos para materializar, por ejemplo, el anhelo de mayor conectividad.



La economista recuerda que, en pandemia, localidades ubicadas en la periferia como Sumapaz o Ciudad Bolívar, han pasado las duras y las maduras para garantizar educación a la comunidad por la falta de elementos tecnológicos. Hay más ideas que recursos, por lo cual ratifica que se necesita inversión privada.



(Le sugerimos: Sena abre 57.000 cupos para formación presencial y a distancia)



“La inversión de un niño en Bogotá, en colegio de élite, son más o menos 20 millones de pesos al año. En un colegio público son 4 o 5 millones, máximo. Existe una brecha muy grande. Me preocupa que se generen demasiadas expectativas. No les haría bien a esta y próximas administraciones, hay que aterrizar en la realidad”.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos al correo sopgom@eltiempo.com