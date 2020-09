Jardines y colegios privados de Bogotá vuelven a las aulas

Un total de 39 instituciones privadas, entre jardines, colegios, institutos técnicos y universidades, ya cuentan con aval para reanudar clases presenciales en Bogotá.

Esas autorizaciones fueron otorgadas por la Secretaría de Salud, luego de verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y, por supuesto, previa inscripción en la plataforma creada para tal fin.



Llama la atención que, con corte al 21 de septiembre, hay más jardines y colegios que las universidades interesados en volver a las aulas.



Según el reporte de la cartera distrital de Educación, 49 jardines y colegios están interesados en retomar las clases presenciales. Del total, 33 culminaron con éxito el proceso, pero, hasta ahora, 17 han recibido autorización para iniciar, en el 49 jardines y colegios, en fila para volver a las aulasmomento que lo deseen, actividades en sus sedes. Solo ocho reprobaron y debe repetir el procedimiento.



Precisamente ayer, 10 Jardines de Integración Social -que no dependen de Educación- empezaron la reapertura gradual. Están en Kennedy, Chapinero, Ciudad Bolívar, Bosa, Barrios Unidos y Rafael Uribe Uribe.



En cuanto a las instituciones de educación superior, 39 solicitaron autorización, de las cuales 26 superaron el proceso, y de ellas 17 ya recibieron aval. Cinco no pasaron. De las llamadas instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, solo cinco de 70 inscritas han recibido autorización. A cuatro les negaron la solicitud.



En total se han inscrito 158 instituciones privadas, y 69 de ellas culminaron exitosamente el proceso, aunque, hasta el momento, 19 han recibido aprobación.



Según la Secretaría de Educación, el inicio de clases presenciales debe ser por acuerdo entre profesores y padres. No obstante, respecto de los colegios públicos no se ha tomado decisión alguna.



Con ese fin, la entidad realiza un sondeo con la comunidad educativa, en el cual les consulta si quieren el retorno a las aulas, y si es así cómo consideran que debería ser. Los interesados en participar deben ingresar a la plataforma de inscripción. Allí encontrarán la opción ‘Consulta y participación de colegios oficiales’. El sondeo se cerrará el 30 de septiembre.



La inscripción para el regreso a clases se debe realizar en la plataforma ‘Reapertura gradual, progresiva y segura’ (https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/). Allí están las opciones para jardines y colegios, instituciones de educación superior e institutos.

