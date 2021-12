Bogotá emitió, por primera vez, bonos de deuda pública para financiar la educación superior de 20.000 jóvenes a través del programa ‘Jóvenes a la U’. La Secretaría de Educación, la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) y las instituciones de educación superior (IES), con los fondos de desarrollo local, realizan los aportes para cubrir la matrícula en los programas que seleccionaron durante la convocatoria en instituciones públicas y privadas, o en los que fueron admitidos mediante cupos adicionales de instituciones oficiales.



Con la actual convocatoria, la cual iniciaría formación en el primer semestre de 2022, se espera beneficiar a unos 4.000 jóvenes, que se suman a los 8.000 favorecidos en 2021.

¿Cuántos recursos se van a destinar mediante bonos para financiar la educación superior de jóvenes?

A través de los bonos sociales, emitidos en la Bolsa de Valores de Colombia, se destinarán 944’899.000 pesos para financiar la educación superior de jóvenes.

¿Cuántas emisiones se esperan realizar?

Está prevista la colocación de bonos en cuatro tramos: la primera ya tuvo lugar el 2 de diciembre, y garantiza más de 5.500 cupos del total de 20.000 para los próximos tres años.



¿A cuánto equivale la ayuda al beneficiario?

El programa otorga los recursos para la formación completa y entrega de un apoyo de sostenimiento semestral de un salario mínimo mensual (el próximo año equivaldrá a $ 1’000.000), a fin de favorecer su continuidad en los programas académicos.



También recibirán este apoyo los beneficiarios de las estrategias ‘La U en tu localidad’, ‘Educación postmedia flexible’, 'Articulación Sena con la U’, ‘Fomento TyT’, ‘Programas convencionales’, ‘Fomento en formación en artes y deportes’ o ‘Voy y vengo a la U’.



Si la postulación fue aprobada en una estrategia de permanencia, los fondos de desarrollo local, por intermedio de la Secretaría de Educación-Atenea, gestionarán el giro del apoyo económico a la cuenta Nequi, Movii o Daviplata indicada por el beneficiario. Esta ayuda será entregada de conformidad con las modalidades y condiciones definidas por localidad en el documento de convocatoria publicado en la página web de la Secretaría.

¿Qué no cubre la financiación?

No incluye gastos adicionales como derechos de grado, material para las clases, doble titulación, internacionalización.

¿Hay alguna contraprestación?

El programa ‘Jóvenes a la U’ ha diseñado el componente de pasantía social, que permitirá a los beneficiados realizar labores de servicio social, como una forma de retribución. Los jóvenes deberán acreditar mínimo 32 horas por cada período académico.



¿Qué requisitos debe cumplir un joven que quiera aspirar a la financiación?

En su segunda convocatoria, en la que el aspirante puede seleccionar programas en 33 universidades públicas y privadas de Bogotá, ‘Jóvenes a la U’ tiene estos requisitos:



-En la línea de admisión especial ampliada:

-Ser bachiller egresado de un colegio público o privado de Bogotá.

-Ser bachiller egresado de un colegio público o privado fuera de Bogotá, pero acreditar la residencia en la ciudad.

-Ser bachiller por haber presentado la prueba Saber 11 y acreditar la residencia en la ciudad.

-Haber presentado las pruebas Saber 11.

-Ser menor de 28 años.

-No haber estado matriculado en un programa de educación superior en el primer y segundo semestre de 2021.

-No ser egresado de un programa en niveles técnico profesional, tecnológico y profesional, con excepción de los egresados del Sena. Para ellos se diseñó la estrategia ‘Articulación Sena con la U’.

-Inscribirse a la convocatoria del programa a través de los enlaces definidos en los términos de la convocatoria y en las fechas que para su realización se estipularon.

-No haber desistido del programa ‘Jóvenes a la U’ en su primera convocatoria luego de haber legalizado el beneficio.



-En la línea de permanencia:

Otorga, con apoyo de los fondos de desarrollo local, un apoyo de sostenimiento semestral.



a. Estar matriculado en cualquiera de sus niveles (técnico profesional, tecnológico y profesional universitario).

b. Ser menor de 28 años.

c. Residir en alguna de las localidades que habilitaron la estrategia.



-En la línea de admisión especial directa:

a. Ser menor de 28 años.

b. Haber participado del proceso de admisión regular o especial establecido por la IES oficial sin alcanzar el puntaje para obtener uno de los cupos habilitados.

c. No haber estado matriculado en un programa de educación superior en el primer y segundo semestre de 2021.

¿El estudiante solo puede escoger la universidad o institución?

El estudiante puede escoger entre diferentes instituciones de educación superior participantes en cada convocatoria. Para la segunda convocatoria, el joven aspirante puede seleccionar programas en más de 30 universidades públicas y privadas de Bogotá:



-En la modalidad de admisión especial ampliada:



1. Universidad El Bosque. 2. Universidad de los Andes. 3. Universidad Externado de Colombia. 4. Universidad Cooperativa de Colombia. 5. Universidad de San Buenaventura. 6. Universidad Manuela Beltrán. 7. Universidad ECCI. 8. Universidad Antonio Nariño. 9. Universidad Central. 10. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. 11. Universidad de la Salle. 12. Universidad EAN. 13. Universidad del Rosario. 14. Universidad Libre. 15. Universidad del Tolima. 16. Universidad Sergio Arboleda. 17. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 18. Politécnico Grancolombiano. 19. Corporación Universitaria Minuto de Dios. 20. Fundación Universitaria Juan N. Corpas. 21. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. 22. Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio de Bogotá. 23. Fundación Universitaria Agraria de Colombia. 24. Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano (UNINPAHU). 25. Universidad Santo Tomás. 26. Fundación Universitaria Los Libertadores. 27. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 28. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 29. Universidad de la Sabana



- En la convocatoria de admisión especial directa:

1. Universidad Nacional de Colombia. 2. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 3. Universidad Pedagógica Nacional.

REDACCIÓN BOGOTÁ