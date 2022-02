La noche en que Eduardo nos dejó, soñé con que yo iba de fogonero en la locomotora 75, aquella máquina que él mantuvo viva, la misma locomotora que rescató de los talleres del olvido en Medellín, y la misma que hace 20 años salvó su proyecto.



Todos en Bogotá hemos visto pasar el Tren de la Sabana. Pero pocos conocemos la historia que hay detrás de ese nostálgico tren. En el trasfondo del Tren de la Sabana yace una historia admirable y fascinante y, en ella, hay un personaje fundamental: Eduardo Rodríguez Ardila.



Eduardo Rodríguez, un ingeniero mecánico nacido en el Socorro, Santander, que vivió toda su vida al servicio de los ferrocarriles, será siempre el alma y el espíritu de ese ferrocarril. Un tren que se salvó de morir gracias a su empeño, a su conocimiento y su dedicación. Si no fuera por lo que él rescató de antiguos y olvidados cementerios de los extintos Ferrocarriles Nacionales no quedaría más que el recuerdo de que Colombia tuvo un sistema ferroviario. Rodríguez restauró y mantuvo vivas locomotoras a vapor y diésel eléctricas, autoferros, coches y las herramientas que hoy se conservan en su taller la Estación de la Sabana. Se puede decir que lo que él no salvó, ya no existe.

Eduardo fue fanático de los trenes desde su infancia. Foto: Andrés Felipe Vergara

Sus historias, su historia, es la de un colombiano juicioso y disciplinado, estricto, serio y, sobre todo, muy creativo. Siempre nos relató cómo fue su carrera en los Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FCN), a la que llegó muy joven, y cómo fue creciendo y avanzando gracias a su tenacidad, disciplina y perseverancia. Fue Director del Taller de Flandes, Director general de todos los talleres, gerente comercial, y alcanzó a ser gerente general. Durante su paso exitoso por esta empresa, pudo estudiar en Inglaterra y en Japón.

El Tren Turístico de la Sabana y yo nacimos en 1982. Fue Eduardo quien lideró la creación del Tren de la Sabana, y lo hizo con la intención de preservar las antiguas y nostálgicas locomotoras a vapor, con las que él había trabajado tantas veces en el ejercicio de su profesión. Y yo, desde mi cuna, en el tradicional barrio Cedritos en Bogotá veía pasar ese tren de pasajeros jalonado por esas imponentes máquinas. De ahí nació mi gusto por las locomotoras a vapor y por los trenes, y de ese tren nació la gran amistad que Eduardo y yo tuvimos.



Luego, en 1992, cuando los Ferrocarriles Nacionales ya se había liquidado, Eduardo y otros gomosos de los trenes como Gustavo Arias de Greiff, crearon Turistrén, que es la empresa que hasta hoy en día opera los trenes turísticos y de pasajeros que recorren a Bogotá y la Sabana. De las iniciativas que se crearon desde los 90 para operar trenes en Colombia, Turistrén ha sido la única que ha sobrevivido. Todo gracias a las virtudes ya mencionadas de Eduardo. También ha sido fundamental su equipo de trabajo. La cantidad de trabas y retos que han logrado superar hacen de Eduardo y de su equipo, unos héroes dignos de admirar.

Eduardo Rodríguez Foto: Cortesía de Andrés Felipe Vergara

Tuve la oportunidad de conversar varias veces con él. Lo hacíamos mientras caminábamos por el taller del Ferrocarril del Nordeste, cuyas piezas fueron rescatadas del antiguo taller de Flandes del que Rodríguez fue jefe antes de cumplir 30 años, y que iban en camión directo a una fundidora. O en su oficina, en la antigua Estación de Usaquén, hermosa edificación restaurada y que es de las pocas de los antiguos ferrocarriles que aún son funcionales- Está llena de reliquias ferroviarias, como placas de históricas locomotoras que ya no existen, relojes antiguos, teléfonos con los que se comunicaban en otras épocas, mapas de los antiguos trazados de las vías férreas que atravesaron el país, planos de estaciones olvidadas o destruidas, fotos y pinturas de sus locomotoras, y otros tantos objetos que fueron valorados por él, y desperdiciadas por otros.

Eduardo Rodríguez, era un ingeniero mecánico nacido en el Socorro, Santander. Foto: Andrés Felipe Vergara

De estos años tengo varias anécdotas. Por ejemplo, mi primera aparición en El Tiempo fue cuando yo tenía 10 años, en un reportaje que hicieron del Tren de la Sabana cuando reiniciaba operaciones, y en la que publicaron una columna en la que decían que yo quería ser maquinista de una locomotora a vapor. Y es que desde niño Eduardo me permitió subirme a sus 5 locomotoras a vapor que sobrevivieron de las más de 600 que tuvo este país, y viajar en su tren. De hecho, fue en viaje a Villapinzón, en febrero de 2007, donde nació mi tesis de grado de Ciencia Política en la que explico por qué se acabaron los ferrocarriles en Colombia. Y en los últimos años, logré que fuera a dictar cátedra a diferentes clases en la Universidad de los Andes.



Siempre fue generoso con su narrativa; su memoria y recordación de tantos momentos eran compartidos conmigo y con los amantes de los ferrocarriles. De nuestras tertulias aprendimos muchas cosas no solo de trenes, sino también de ingeniería, geografía e historia, porque en el mundo del tren, diversos saberes se entremezclan.

Eduardo Rodríguez fue una de las personas más importantes para que Colombia aún mantenga algo de sus ferrocarriles. En un país que le dio la espalda al modo férreo y abandonó el tren, fue gracias a su esfuerzo, en contra de la corriente y a pesar de las adversidades, que se ha mantenido firme el único tren turístico y de pasajeros que ha tenido Colombia constantemente desde los años 90. Su proyecto ha estado a punto de acabarse en varias ocasiones, pero siempre tuvo las ideas y tomó las decisiones acertadas para evolucionar y seguir adelante. Hoy en día, Turistrén ofrece su tren turístico a Zipaquirá, pero también presta sus servicios a varias universidades ubicadas en el norte de Bogotá, y cada diciembre nos emociona con su alegre tren navideño.



Es así como Eduardo y su empresa han preservado gran parte del conocimiento material e inmaterial de la historia de Colombia. Eduardo deja un gran legado y muchas enseñanzas. Gracias Eduardo. Gracias porque por usted y por su equipo en Colombia y en Bogotá, aún tenemos tren, el tren de los buenos tiempos. Y gracias por su amistad.





Por: Andrés Felipe Vergara B.

Twitter @AndresVergaraB.