‘En educación hemos aprendido a construir sobre lo construido’: Edna Bonilla

La secretaria de Educación del Distrito, Edna Bonilla Sebá, quien acompañó a la alcaldesa Claudia López desde el comienzo de su administración, presentó la renuncia al cargo a partir del 11 de diciembre y agradeció la oportunidad de haber trabajado para poner la educación en primer lugar.

La funcionaria explicó que esta decisión la tomó para atender compromisos académicos internacionales. Eso y más dijo en entrevista con EL TIEMPO.



¿Cuándo presentó su carta de renuncia?



El martes. La alcaldesa Claudia López fue absolutamente generosa y aceptó a través de un decreto. Será a partir del próximo 11 de diciembre. Así que voy a tener esta semana para terminar de cerrar algunas cosas en la Secretaría de Educación.

Usted ha sido una de las funcionarias más destacadas. ¿Por qué?



Secretaria de educación

Tengo una serie de compromisos académicos que en buena medida se generaron por el trabajo que hizo en esta administración en materia de educación. Tengo tres invitaciones internacionales, pero una debo cumplirla antes de que finalice el año.

Esta decisión la tomé para atender compromisos académicos. Uno de estos es en la Universidad Austral en Buenos Aires (Argentina), donde se están generando cambios importantes en educación y quieren saber de todo lo que ocurrió en Bogotá. Pronto regresaré para seguir sirviendo a los ciudadanos y ciudadanas.



La alcaldesa Claudia López la dejó muchas veces como alcaldesa encargada. ¿Cómo recibió la noticia?



Pues la Administración ya está preparada para entregar todo el 31 de diciembre. Vamos a hacer un cierre con altura. Es lo que Bogotá se merece. La alcaldesa entendió mi decisión, ella es una mujer absolutamente generosa y agradezco su confianza, se la ha jugado por esta ciudad y por la educación.



¿Su renuncia tiene que ver con el empalme con el gobierno entrante?



No tiene que ver. Hemos estado muy tranquilos con el empalme. Ha sido riguroso y amable. Vamos a completar 101 reuniones en donde todo se ha dejado documentado y explicado en detalle. Hay buen ambiente.

¿Le han ofrecido quedarse en el cargo?



No. He hablado muchas veces con el alcalde electo y soy respetuosa de sus decisiones y las de su equipo. Estamos felices de que han mostrado interés en darles continuidad a muchas de nuestras políticas.

¿Y si le preguntan?



En la vida he aprendido a no hablar de propuestas que no me han hecho o de sueños que no se han dado.

¿Qué va a extrañar?



A mi equipo de trabajo. Se me quiebra la voz. Ellos y la comunidad educativa son maravillosos. Están absolutamente comprometidos con los niños y jóvenes, a quienes extrañaré mucho.

¿Qué la conmovía?



Cada vez que iba a un comedor, cuando me enteraba de cosas dolorosas y cuando los jóvenes se alegraban de poder entrar a la universidad. Recuerdo cuando un niño de cinco años me dijo que hacía años no comía tan rico, desayunaba unos huevos. También, la historia de vida de un joven que pensaba que nunca iba a entrar a la universidad y lo logró.



Lamenté mucho el primer suicidio, siempre traté de hablar con las familias, estas son noticias demoledoras. Hay muchos momentos conmovedores, hay alegrías, satisfacciones, pero también tristezas. Eso nos ayuda a ser mejores seres humanos.



Usted denunció los casos de acoso y abuso dentro de los colegios. ¿Cómo queda ese tema?



Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para que los casos de acoso y abuso sexual no quedaran impunes. Y se trabajó de la mano con la Fiscalía General de la Nación cuando fue necesario. Revisamos todos los fallos. Tenemos ese orgullo, pero también el dolor de que exista una sociedad que permita este tipo de abusos contra los niños y jóvenes.





¿Qué recomendaciones le dejó a la nueva administración?



Bogotá lleva 20 años mostrando logros importantes en materia de educación. Eso quiere decir que en esta área hemos aprendido a construir sobre lo construido. Estamos en una senda de crecimiento. Por eso es importante mantener programas que han funcionado como Jóvenes la U, Justicia Escolar Restaurativa, temas de alimentación escolar.

¿Le gusta la reforma educativa?

Me gusta que la educación sea vista como un derecho fundamental, pero me preocupa que se generen falsas expectativas, metas que no se puedan cumplir y luego frustraciones. Hay que hablar de cómo se va a financiar todo lo que allí se propone. Dejemos al lado las ideologías y pensemos mejor en los niños y en los jóvenes. Ellos deben ser el centro de la agenda.



