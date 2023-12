Edna Bonilla, la ‘profe’ que se despide como funcionaria estrella de la actual alcaldía

Edna Bonilla es bogotana, pero lleva sangre Caribe. Le gusta el vallenato y la comida costeña y también disfruta de un buen ajiaco santafereño. Esa mezcla regional, dicen quienes la conocen, la hace única. Pero el que la califiquen como la ‘funcionaria estrella’ de la administración de Claudia López tiene detrás un arduo trabajo de años.



(Le puede interesar: Las tragedias que se pueden evitar para que no se amarguen las fiestas)

No es para menos. Sacó adelante el programa Jóvenes a la U, denunció los casos de abuso sexual en los colegios sin tapar realidades, enfrentó la crisis que devino con la pandemia, logró que muchos niños accedieran a la tecnología y hasta ha cuestionado con vehemencia y argumentos lo que no le gusta de la reforma de la educación.



De hecho, dijo en un foro que se necesita una reforma que trascienda “y no pase a ser solo una declaración que hable de los derechos para poblaciones excluidas. Yo me he leído todo el proyecto, pero no explica nada de la calidad educativa. Hay que mejorar en la educación media, en la superior. Somos el único país de la Ocde que no tiene curriculum. Nos hace falta instrumentos para que ese derecho a la educación sea real”.



Pero, más allá de su personalidad, hay una mujer con la convicción de hacer las cosas bien y eso hizo que saliera ‘por la puerta grande’ como pocos. Esta semana pasó su carta de renuncia y trabajará hasta el próximo 11 de diciembre.



Las palabras de la alcaldesa fueron sentidas: “A mi querida Edna, mi agradecimiento eterno. Gracias por haber sido la mejor coequipera para poner la educación en primer lugar, con la inversión más alta en la historia. Gracias por cumplirles a los niños, niñas y jóvenes de Bogotá”.



Bonilla explicó que esta decisión la tomó para atender compromisos académicos internacionales, empezando por la Universidad Austral en Buenos Aires (Argentina), pero que pronto regresará a Bogotá para seguir sirviendo.



Y es que la secretaria se siente orgullosa de muchos de sus roles, uno el de ser la ‘profe Edna’ y dos de ser ‘mamá gallina’. Está casada con Jorge Iván González, actual director de Planeación Nacional, con quien tiene a Pablo; también es madre de Andrés, y además quiere a Nicolás, Felipe y Santiago, que son de su esposo y los considera hijos por adopción de la vida.

Facebook Twitter Linkedin

La Secretaria de Educación, Edna Bonilla. Foto: Secretaría de Educación de Bogotá

Mientras fue secretaria de Educación se las arreglaba para estar pendiente de todos sus logros a nivel deportivo, personal y profesional. Y lo mismo que ha logrado con los seres que más ama, lo desea para todos los 800.000 niños y niñas de la comunidad educativa para la que trabajó. Es una convicción que ha tenido desde que era una niña ‘nerda’ como ella misma se reconoce. Siempre le ha gustado hacer las cosas bien.



Es una mujer viajera. Ha recorrido diferentes países, algunos de vacaciones y otros por trabajo. Lleva en su corazón a Francia, pues fue profesora en el Science Po, Instituto de Estudios Políticos de París, donde compartió sus saberes con alumnos de diferentes regiones del planeta. Pero además de ser profesora en universidades como la Nacional, el Externado y la Javeriana, también ha servido en el sector público como gerente de la Caja de Vivienda Popular y Secretaría de Hábitat.



Siempre ha tenido un sello en su vestir. Admira diseñadores colombianos como Silvia Tcherassi, Pepa Pombo, Amelia Toro, María Elena Villamil, Diego Guarnizo, pero se ha dejado tentar por la alta costura de Roberto Cavalli, Adolfo Domínguez y Carolina Herrera.

Sus principales logros



Han sido muchos. Trabajó para garantizar educación desde preescolar hasta educación superior.



Y su trabajo en Jóvenes a la U ha sido reconocido. Es el mejor programa de becas universitarias del continente, con el que se garantizó que 40.000 jóvenes accedieran gratis a estudiar la carrera de su elección en los niveles técnico, tecnológico o profesional en 51 instituciones de educación superior aliadas de esta apuesta.



No solo se duplicó la meta de 20.000 cupos que se propuso en el Plan Distrital de Desarrollo, sino que dejó en funcionamiento la Agencia Distrital para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), encargada de potenciar las oportunidades para las y los jóvenes de la ciudad en el futuro.



“Nos llena de orgullo haber cerrado la brecha digital entre los estudiantes de los colegios públicos de la ciudad, con la entrega de 134.495 tabletas que llegaron con apropiación digital”, afirmó Bonilla.



También consolidó el Festival Escolar de las Artes, que en dos ediciones logró que alrededor de 35.000 estudiantes con sus maestras y maestros le entregaran a la ciudad su talento con lo mejor del arte estudiantil, que se tomó los colegios, las localidades y a toda Bogotá.



“Son muchos los logros, pero quiero destacar nuestra apuesta para que el multilingüismo sea una realidad en la educación pública: inglés, francés, portugués y mandarín son idiomas que hoy forman parte de las opciones de una segunda lengua en los colegios de la ciudad”, aseguró la secretaria.



Igualmente, ‘la profe’ destacó el proceso de la Ruta de la Excelencia que hoy tiene a 10 instituciones distritales trabajando para certificarse en bachillerato internacional.

La Secretaría de Educación invirtió en los últimos cuatro años el presupuesto más alto en la historia de la ciudad: 23,6 billones de pesos.



Como ejemplo del impacto de este presupuesto, se destinaron 2,6 billones para financiar la construcción o restitución de 70 colegios, con innovaciones pedagógicas y ambientales, de los cuales 35 quedan entregados y 35 en diseños, contratación o en obra. También se hicieron intervenciones para mejorar el 100 por ciento de las 750 sedes tradicionales que lo necesitaban.



Esto le permitió a Bogotá lograr la deserción más baja en 30 años: 1,29 por ciento, muy por debajo de la cifra nacional, con 3,58 por ciento. En cuatro años se logró el retorno a las aulas de 13.466 personas desescolarizadas, gracias al programa Búsqueda Activa.



La ‘profe’ sabe que esto no lo hubiera podido hacer sin el apoyo de la alcaldesa Claudia López, quien muchas veces la dejó como encargada del despacho, y también sin la colaboración de las familias que acompañaron los procesos de los estudiantes.



Por eso, en su carta de renuncia expresó gratitud a sus colegas del gabinete distrital y sus equipos, al Concejo de Bogotá, a los órganos de control, a los expertos que contribuyeron con sus conocimientos a fortalecer los procesos educativos, a las y los participantes de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana y, en general, a los múltiples aliados internacionales y nacionales que la apoyaron en su causa.



La secretaria, además, proyectó la entidad para el futuro. Dejó andando una política educativa para los próximos tres lustros. “Tener durante estos años la responsabilidad de la educación de sus hijos e hijas en Bogotá fue una gran responsabilidad, pero también el mayor motivo de orgullo para mí”, dijo la ‘profe Edna’.

CAROL MALOVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ