'Edificio que busca frenar TM por la 7a. invade una reserva vial': IDU

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) señaló que apelará la decisión de un juez de suspender la licitación de la troncal de TransMilenio por la carrera séptima. El Distrito considera que los argumentos que se tuvieron en cuenta para detener este proyecto no son suficientes.

La decisión judicial se sustenta en que "no se cuenta con los debidos y completos estudios del suelo y geotecnia para la construcción de los dos puentes" que se van a construir sobre la calle 85, en respuesta a un derecho de petición presentado por habitantes del edificio residencial Altos de la Cabrera, ubicado en este sector, y que alegaban la supuesta violación de la regulación de los andenes.

Sin embargo, el IDU manifestó que no hay ninguna irregularidad y que, en cambio, esta edificación se construyó sobre una franja de reserva vial. "Según se pudo constatar en diferentes documentos públicos, más de 600 metros cuadrados, es decir una franja de 14 metros del predio que hoy ocupan los edificios Altos de la Cabrera, están sobre la zona de reserva vial declarada por la ciudad en el Decreto 0734 del 11 de marzo del 2010 y el POT del 2004", explicó Janeth Mantilla, directora del IDU.



Según el Distrito, los dos argumentos que sustentan la determinación del juez, perderían validez si se considerara que el espacio que existe en la zona es producto de la invasión de una reserva vial.



"Es contradictorio que, invadiendo la zona de reserva vial, a ese edificio se le permitiera dejar un andén de 60 centímetros sobre la avenida Circunvalar y, ahora que el Distrito busca ampliarlos entre 1,75 y 2,40 metros, se diga que no se puede porque el espacio no es suficiente. No es suficiente porque precisamente por la invasión que hizo el privado", señaló Mantilla.



