Los últimos diez segundos del edificio del Ministerio de Defensa

Uno de los edificios más emblemáticos de Bogotá quedó en medio de los escombros en menos de diez segundos cuando se activaron 433 kilos del explosivo Indugel para derribarlo.



La detonación fue a las 10 a. m. en el Centro Administrativo Nacional (CAN), sobre el edificio que servía como sede del Ministerio de Defensa y construido en el segundo mandato de Alberto Lleras Camargo y por el cual pasaron 32 jefes de la cartera de este sector. Aunque el procedimiento tardó unos segundos, una hora antes el panorama sobre la av. El Dorado era desolador. Las autoridades, por logística y razones de seguridad, acordonaron la zona aledaña e impidieron el paso del tráfico vehicular y la flota de TransMilenio.

En el hotel Grand Hyatt, Diego Molano, ministro de Defensa, explicaba que con esta implosión se daba inicio a una renovación urbana de este sector de la ciudad y al aparato administrativo estatal.



“Es fundamental desde el punto de vista del desarrollo urbano. Es la primera pieza del plan parcial Ciudad CAN, donde se concentran varias agencias a nivel nacional”, mencionó Molano, y luego fue hacia el helipuerto del hotel para hacer el conteo regresivo.



“Damos inicio a la implosión del antiguo edificio del Ministerio de Defensa”, dijo. Empezó a contar de manera regresiva y luego un fuerte estruendo hizo temblar edificios aledaños y una nube de polvo se levantaba sobre el cielo capitalino.



El estallido tomó por sorpresa a más de uno. En redes sociales y a través de distintos medios de comunicación se había informado sobre este procedimiento, pero como escribió un ciudadano: “Estaba a cuatro kilómetros, más o menos, y esto me despertó”.



Otro reporte indicaba: “Produjo onda explosiva. Creí que la ventana y cortina de mi sala volaban. Se movieron horrible”.

La historia que quedó atrás

Este centro administrativo, que ocupa cerca de 58 hectáreas, fue planeado desde 1956. Lo que hoy congrega centros empresariales y residenciales en el barrio La Esmeralda, era una zona rural de uso agroprecuario que progresivamente se fue copando de edificios de baja altura.



Inicialmente, el diseño del CAN estuvo a cargo de la firma Skidmore, Owings & Merrill, que delineó un plan maestro. No obstante, por los recursos con los que contaba la Nación ey voluntades políticas de distintas administraciones, los edificios se construyeron sin tener en cuenta la planeación inicial.



Según relata la Agencia Nacional Inmobiliaria, “las edificaciones estaban desconectadas funcional y estéticamente, con fraccionamientos irregulares del suelo y en varios casos invadiendo zonas destinadas a espacios verdes y vías internas”.

Hacia 1998, cuando el país adoptó un código de construcciones sismorresistentes, se hizo evidente que las edificaciones del CAN tenían deficiencias.



Estos problemas estructurales, que se fueron acumulando con el tiempo, llevaron a que el Gobierno Nacional, en los años 2007 y 2011, contratara a la Universidad Nacional para hacer un estudio con el cual se propusiera un plan de remodelación. Aunque el estudio fue realizado, este no contó con esquemas de financiación u operación, por lo que la estrategia de restauración del CAN demoró en implementarse.



Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos se constituyó el plan parcial ‘Ciudad CAN’, con el cual se dio inicio a un nuevo diseño para las sedes administrativas gubernamentales. En el 2017, la antigua sede del Ministerio de Transporte fue demolida con 100 kilos de explosivos como inicio de este proyecto.



¿Por qué la implosión?

Como lo explicaron a El TIEMPO fuentes del Ministerio de Defensa, la decisión de demoler el edificio se tomó por las fallas estructurales que ponían en riesgo a casi 4.000 personas que solían trabajar en esta sede.



Del 2005 al 2014 se habían realizado estudios de vulnerabilidad sísmica en los cuales se evidenció debilitamiento de las estructuras y fatiga en los materiales.



Dos años después, según indicaron desde esta entidad, este “ya no soportaba condiciones normales impuestas por la labor diaria, lo cual representaba un peligro de colapso”. En diciembre del 2018, el edificio presentó una falla estructural, la cual se agravó por un evento sísmico. Los estudios técnicos realizados señalaron que había grietas pronunciadas y daños considerables, que se hacían cada vez más evidentes sobre las columnas.



Ante esto, el Ministerio de Defensa tuvo que desalojar a sus funcionarios, que actualmente se encuentran ubicados en una sede temporal mientras se construye una nueva.

Aunque los trabajos de demolición se venían adelantando desde el 4 de junio con el retiro de elementos metálicos y ventanales, el la cartera de Defensa optó por la implosión para el derribamiento total de la estructura.



“Realizar una demolición mecánica tradicional sumada a la implosión de la estructura con explosivos permite un ahorro sustancial en tiempo y mano de obra necesarias, este método genera una mínima afectación al entorno, bajos niveles de polución y una rápida limpieza del área”, explicaron.



Se estima que la explosión generó 222.780 metros cúbicos de escombros que serán retirados de manera paulatina hasta el mes de septiembre.



GABRIEL GONZÁLEZ

EL TIEMPO