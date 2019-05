16 edificaciones y un colegio impactados por explosión de polvorería

​Fueron 16 casas y un colegio los que recibieron el impacto de la explosión de una polvorería ilegal que estalló a las 12:30 de la tarde de este viernes 10 de mayo.



Los vidrios, especialmente del colegio Néstor Forero Alcalá y de varias casas a la redonda se rompieron. Un portón de una vivienda quedó dañado.

Las dos casas al lado de la polvorería sufrieron afectaciones en sus muros laterales. Según el director del Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo, Idiger, Richard Vargas, la más afectada fue la del costado sur.



Vargas dijo que se está analizando al detalle la situación para establecer el compromiso real del impacto estructural en esos predios.



Sin embargo, a lo largo de la tarde, el CTI de la Fiscalía, se encuentra haciendo el levantamiento de los cadáveres y analizando cuáles fueron las causas de la explosión.



"En principio no hay ninguna demolición que pueda afectar a los peatones o residentes. Hay que esperar a que el CTI termine su trabajo, remover escombros y tomar decisiones", dijo el funcionario.



El Distrito ofreció el cambio de los vidrios de las casas afectadas. En todo caso se va a garantizar que esta noche autoridades de Policía aseguren y acordonen la zona para seguridad de los residentes y comercios aledaños.



"Este sector tiene una vocación de uso permitido residencial y servicios como restaurantes, cafeterías y comercio en general pero no industrial", precisó el director del Idiger.



Por ahora no hay valoración de los daños.



BOGOTÁ