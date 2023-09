Doce cámaras de seguridad, testimonios y algunos antecedentes son el material que tienen las autoridades en este momento para descubrir por qué Édgar Páez, presidente del club Tigres, de Bogotá, fue asesinado.



De hecho, tras varios días del lamentable hecho, se empiezan a ver las primeras hipótesis y adelantos por encontrar a los responsables.



Mientras las investigaciones avanzan, la familia de Édgar clama por justicia para su padre, esposo y amigo.



Édgar Páez era también el mayor accionista del club Tigres, de Bogotá, y su mayor sueño era ver al equipo en la división A, según sus allegados.

Asesinato de Édgar Páez

Este fue el recorrido que hizo el empresario desde el estadio Techo hasta el lugar en donde fue interceptado por sicarios. Foto: EL TIEMPO

El sábado 23 de septiembre se conoció que Edgar Páez, presidente del club Tigres, de Bogotá, fue asesinado después del partido que su equipo disputó contra Atlético de Cali.



Finalizado el encuentro, el cual perdieron, Édgar Páez salió del estadio junto a una de sus tres hijas en un Mazda 2. La mujer iba conduciendo para llevarlo a su casa.



Mientras iban en el trayecto, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta blanca, le dispararon a Páez en tres ocasiones.



Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, recibió impactos de bala en el tórax, cuello y cráneo. Fue trasladado a la Clínica Méderi, donde falleció.

¿Tenía enemigos?

Tras el suceso, la primera pregunta de las autoridades es si Édgar Páez tenía enemigos. Los familiares respondieron que no.



Sin embargo, su hermano, Wilson Páez, señaló su trabajo como detective del DAS e investigador de la Fiscalía.



“Mi hermano estaba tranquilo. Digamos que por su historia de vida, por los trabajos que desarrolló, pues siempre quedan cosas pendientes. Él fue funcionario del DAS, fue funcionario de la Fiscalía, fue abogado durante muchos años, pero él últimamente no nos había manifestado mayores preocupaciones”, dijo Wilson a Citytv.

Édagr Páez Cortés Foto: Archivo Particular

El paso por club: clave para las investigaciones

Un nombre importante en la investigación es el de Luis Caicedo, un narcoesmeraldero que terminó extraditado a Estados Unidos y luego deportado a Colombia.



Tanto Caicedo como Páez compartían una misma pasión: su amor por el equipo Santa Fe. De hecho, a Caicedo lo ligaban con el equipo en cuya junta directiva estuvo Páez en la década de los 90, de acuerdo con la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.



El Espectador señaló que en su momento Édgar fue acercado como inversionista a Independiente Santa Fe en la misma época que, según reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO en julio de 2021, dineros del narcotráfico habían permeado el popular club capitalino.

Pagó una pena en Estados Unidos por narcotráfico. Foto: Archivo particular

De hecho, un investigador judicial aseguró a este diario que el empresario tuvo un viejo proceso por lavado de activos (en el que aparece otro dirigente deportivo) que data de 2010 y que al parecer no prosperó.



“Desde Estados Unidos se señaló que (Julio) Lozano Pirateque, Claudio Javier Silva Otálora y (Luis) Caicedo Velandia tenían lazos con el equipo de fútbol capitalino y con el lavado de 1.500 millones de dólares. El mecanismo habría sido la falsa venta de esmeraldas y las inversiones de testaferros que penetraron al club”, se reveló entonces.Tanto Silvia, Caicedo Velandia como Juan Francisco Caicedo Velandia, hermano de Luis, fueron asesinados bajo la misma modalidad que Édgar: sicariato.

Luis Caicedo fue asesinado en un parque de Pablo VI. Foto: Suministrada autoridades

Las apuestas, una de las hipótesis

El gran sueño de Édgar Páez era lograr que el Club Tigres, de Bogotá, llegará a la división A.



Por esta razón, era el principal accionista con un 49 % y el resto era de sus conocidos y familiares. El representante legal del club certificó, el pasado 23 de junio, que el capital del club ascendía a cerca de 700 millones de pesos, de acuerdo con la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.



De hecho, el 2023 auguraba un año increíble para el equipo debido a varias figuras prometedoras; sin embargo, no había mayor cambio: seguían en la división B. Incluso, el partido antes de su fallecimiento tuvo un resultado desalentador para el club.



Autoridades señalaron que, es posible que el asesinato haya sido motivado por algunas apuestas deportivas (en las que Páez nada tenía que ver).



Incluso, la familia de Páez manifestó que el directivo no tenía nada que ver con apuestas. Su hermano manifestó que últimamente no les había manifestado mayores preocupaciones.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

