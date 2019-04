Recuerde, el ecoturismo en el Parque Natural Sumapaz no está permitido

Parques Nacionales Naturales de Colombia insistió este viernes a la comunidad que el Parque Nacional Natural Sumapaz no posee vocación ecoturística, por lo que no está abierto al público en ninguna fecha.



Este anuncio lo hace luego de que se evidenciara cómo algunas personas interesadas en conocer el paisaje que ofrece el Parque, llegan por senderos cerrados, caminan sobre zonas no permitidas y dejan basuras que afectan la flora y fauna del lugar.



En un comunicado, la entidad aseguró que "este lugar tiene todos los senderos cerrados al público, que no cuenta con infraestructura adecuada que facilite la atención al visitante, no cuenta con guianza turística, no cuenta con zonas de parqueo ni con servicio de alimentación, hospedaje, camping y unidades sanitarias".

La entrada de la que se valen los visitantes para llegar es la norte. No está abierta al público en ninguna temporada, mucho menos en la de estas vacaciones de Semana Santa.



Una de las funciones principales del Parque Sumapaz es surtir de agua a Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila. Además, es hogar de especies que cumplen un rol en el ciclo del agua. Intervenir sobre ellas constituye un daño al entorno.



Por eso, Parques Nacionales hizo un llamado a los ciudadanos interesados en hacer ecoturismo e ingresar a zonas naturales protegidas, a informarse con las autoridades cuáles tienen acceso autorizado.



