La trágica búsqueda de Duván, quien apareció muerto tras un mes

Duván Felipe Barros era el mayor de tres hermanos. Tenía 17 años: alegre, rapero y rebelde, como suelen ser los jóvenes a esa edad. El día que desapareció, el pasado sábado 5 de junio, salió al portal de las Américas, con dos primas y la mamá de ellas, en medio de una jornada más del paro nacional. Estuvieron un rato, pero ya en la noche ellas decidieron irse, y él se quedó en el lugar.

Desde ese día, la familia no volvió a tener noticias de Duván. Empezaron su búsqueda de inmediato en el sector, con publicaciones a través de redes sociales, con la ayuda de organizaciones sociales e, incluso, el apoyo de entidades como la Secretaría de Gobierno, pero no encontraban nada. Se supo que las autoridades habían hallado un cuerpo sin vida en un canal de aguas que está cerca del portal, pero desestimaron que se tratara de él.



Ese día iba vestido con una camisa amarilla, pantalón, gorra y zapatos negros. Visitaron estaciones de policía, hospitales y fueron con fotografías en mano a Medicina Legal. Sin embargo, la respuesta fue que allí no estaba. En ninguna parte. Pasó más de un mes, y nada. Lo único que habían podido averiguar los familiares de Duván entre algunos supuestos testigos es que ese día hubo choques con el Esmad y que varios jóvenes habían sido conducidos por la policía, y que quizá él estaba entre ellos.



“Nos llamaron el sábado en la noche a decirnos que había alguien con las características del niño, nos citaron el domingo en la mañana a Medicina Legal y ahí lo encontramos. Nos preguntamos por qué ellos desde los primeros días que fuimos a buscar información no nos dijeron”, le relató a EL TIEMPO Rafael Salazar, tío del joven, quien tuvo que reconocer a su sobrino. Dijo que lo vio con golpes, principalmente en el rostro. Con el tabique fracturado, con lesiones cerca de la cabeza.

Duván Felipe Barros Gómez, de 17 años de edad, falleció, según el comandante de la Policía de Bogotá, por ahogamiento. Familia pide otra opinión. Foto: Archivo particular

Información oficial revelada por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliécer Camacho, da cuenta de que Duván falleció el mismo día que salió con sus primas al portal de las Américas (el sábado 5 de junio) y que fueron miembros del CTI de la Fiscalía quienes realizaron el levantamiento y quienes llevaron el cuerpo a Medicina Legal.



Según el alto oficial, aunque Medicina Legal tenía a Duván desde el 6 de junio, por una confusión, solo hasta este fin de semana se le confirmó a su familia la plena identidad.



“La Policía Nacional no tiene ninguna responsabilidad con estos hechos.Incluso, la madre del joven ha dicho que él no pertenecía a ninguna primera línea ni estaba haciendo ninguna actividad de protesta. Igualmente, la Fiscalía adelanta las actividades pertinentes para esclarecer los hechos, porque tienen declaraciones que dan cuenta de que se trataría de un ahogamiento”, expresó el general Camacho.



La fundación Nydia Érika Bautista, que ha acompañado a la familia en este proceso, y que integró el equipo de búsqueda de Duván, informó a través de Twitter que el joven había aparecido sin vida. “Exigimos a la Fiscalía y a Medicina Legal informar sin dilación la causa y manera de muerte, esclarecimiento urgente de los hechos y la investigación y sanción de los responsables”, expresaron.



Todavía hay muchas dudas por resolver, principalmente, por qué no se le informó a la familia a tiempo que el cuerpo de Duván estaba en la morgue de Medicina Legal.

Ante las primeras explicaciones de las autoridades, de que el joven se habría ahogado, dijeron que están pensando en solicitar otra opinión y que no creen que Duván se haya caído y ahogado en el caño donde apareció sin vida.



“Por solicitud de sus familiares, brindaremos el acompañamiento necesario y apoyo del servicio funerario. Solicitamos a la Fiscalía celeridad en la respectiva investigación, bajo el principio del debido proceso”, expresaron desde la Secretaría de Gobierno.



Por ahora hay una familia en duelo que clama justicia.

Óscar Murillo Mojica.

Redacción Bogotá. EL TIEMPO.

​Twitter: @oscarmurillom

