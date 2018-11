¿Duros o sinceros con Bogotá? / Voy y vuelvo

La percepción suele ser tan diciente como emotiva. Es la imagen instantánea de lo que nos rodea. Y en el caso particular de Bogotá, esa impresión tiene múltiples variables a la hora de emitir un juicio sobre cómo estamos sintiendo la ciudad.



Si al tomar TransMilenio cada mañana, por ejemplo, me enfrento a la invasión de informales en estaciones y puentes, a los colados del día, al apretuje inevitable, a la sensación de que me sacaron el celular, al revendedor de pasajes y a la desconfianza generalizada, ¿qué puedo decir si me preguntan cómo va Bogotá?

Esta sola escena, que viven a diario millones de personas, da pie para que se diga que Bogotá es insegura, que el transporte público empeora, que el espacio público no existe y que la autoridad desapareció. Y puede que no me hayan robado el celular ni sienta que el vecino me acosa o que ya esté acostumbrado al ambulante. Pero en el balance final del día, mi opinión sobre la ciudad estará marcada por esta serie de circunstancias.



Y si a ello agrego las marchas, los impuestos que se avecinan, la demora en la cita médica y luego me preguntan que si creo que las cosas en la ciudad van por buen camino, pues... ¿qué te dijera?

La otra forma de ver las cosas podría ser distinta: salgo en mi carro a sabiendas de que tengo que soportar el trancón, tomo por la avenida recién inaugurada, me reconforta saber que mi casa se valorizó gracias al parque nuevo o la calle nueva; que mis hijos van a un colegio público que hoy sobresale en las estadísticas y que puedo asistir a un sinnúmero de actividades culturales que ofrece la ciudad: conferencias, ferias, películas, exposiciones.



Ah, y que vivo en el suroccidente, donde me cae mal el alcalde, pero le agradezco las obras.

Esta es, por supuesto, una mirada particular a la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) que reveló el programa Bogotá Cómo Vamos.



Mucho se ha dicho ya sobre esta y muchas cifras se repiten. La imagen del alcalde sigue en niveles bajos; movilidad y seguridad no consiguen revertir los indicadores y no deja de sorprender que la gente califique de forma favorable al 80 % de las entidades, pero no le de crédito a su principal timonel: Enrique Peñalosa.

Pero hay otro cúmulo de indicadores que vale la pena mirar con cuidado. Bogotá está asfixiada por el costo de vida. Eso también lo dice la gente.



A tal punto que más del 40 % contemplaría vivir fuera de la ciudad principalmente por esta razón. Los jóvenes –que viven inmersos en las redes– son duros con el alcalde que le apuesta a la bici (como los jóvenes), al parque (como los jóvenes), enemigo del carro (como los jóvenes), defensor del espacio público (como los jóvenes).



Y, sin embargo, no le perdonan una. ¿Más concentrados en las redes que en la calle?, ¿les aburre el tono autoritario y la autosuficiencia que exhibe? Tal vez. Las mujeres, que en campaña eran sus principales aliadas, hoy le caen con todo porque se sienten más inseguras en la ciudad y con el espacio público. ¿Piensa la ciudad en ellas? ¿Es amable con ellas?



Finalmente, hay un llamado de atención que se desprende del estudio: somos buenos para quejarnos y malos para reconocer culpas.



El ruido, los escombros, los colados, la contaminación, el irrespeto a la autoridad son conductas que promueve la misma gente, afectan la convivencia y no permiten ser más optimistas con Bogotá. Y si a ello se suma que 6 de cada 10 bogotanos no participan en nada a la hora de solucionar los problemas o que la mayoría acepta que no tiene una buena actitud hacia el vecino, el adulto, las mujeres y las minorías, deja mucho que pensar.



Hay quizás múltiples razones para criticar al alcalde, pero la suerte de Bogotá no depende solo de él, también del ciudadano.



Jamás habrá consenso sobre la ciudad que queremos por una simple razón: cada concejal, cada opositor, cada hombre, cada mujer y cada joven tienen una ciudad ideal en su corazón y no una ciudad hecha por todos.



Dicho esto, no nos queda más remedio que aprender a convivir en esa ciudad, repleta de virtudes y vicisitudes –como decía el profesor Gustavo Montañez–, para poder soñarla, proponerla y “convertirla en objeto de construcción de utopía individual y colectiva”.



¿Es mi impresión o... en el debate sobre la valorización lo sensato terminará avasallado por lo politiquero?



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor Jefe EL TIEMPO

erncor@eltiempo.comEn Twitter: @ernestocortes28