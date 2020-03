Duro encaro entre gobernador de Cundinamarca y rector de la UDEC

Un agitado enfrentamiento verbal se presentó en la sede de la Universidad de Cundinamarca, en Fusagasugá, durante una sesión del consejo académico liderada por el gobernador Nicolás García, quien le reclamó al rector de la universidad, Adriano Muñoz Barrera, por la presentación de un informe sobre los recursos que destina el departamento para la institución, el cual el gobernador calificó de inoportuno e irresponsable.

“Me parece subjetivo e irresponsable porque casi es una incitación para que las personas que están aquí sientan que no se mira la universidad. Yo adoro esta universidad, les propuse muchas cosas para que esta universidad reciba recursos”, explicó en su intervención García Bustos (subida a las redes sociales), al referirse a un informe de la rectoría de la institución en el que se habría manifestado que el departamento no destina recursos suficientes para la universidad.

Durante el consejo académico que se prolongó por más de 5 horas, se vivieron momentos candentes que tuvo un punto más de calentura cuando al finalizar la reunión, el gobernador le solicitó al rector solucionar un problema de agua en la institución.



“Ayúdenos a solucionar lo del agua, nosotros solucionamos los otros 5”, dijo García, a lo que Muñoz respondió: "No gobernador, lo que no podemos predicar es que es violar la ley, pero si toda la ley está cumplida nosotros no tenemos ningún problema”.



"Lo que estamos diciendo es que vamos a ayudar a cumplir los requisitos y yo también le pido respecto querido rector, porque usted me está diciendo que yo estoy predicando violar la ley y no es cierto”, recalcó el Gobernador.



Durante el foro académico Muñoz amenazó a los estudiantes con abrir procesos disciplinarios si se quejaban delante del gobernador. El mandatario reveló que son más de 40 mil millones de pesos anuales los que la gobernación le gira a la universidad, dinero que podría mejorar el funcionamiento del claustro académico.



La sesión terminó con una invitación del gobernador a los estudiantes a participar dándoles la oportunidad de expresarse. Finalmente se accedió a una reunión informal en la que varios estudiantes y profesores participaron y sellaron compromisos para el mejoramiento del alma máter.



El Consejo, como máxima autoridad académica de la Universidad, dio a conocer una nota en la que destaca, entre otros temas, lo siguiente: “Recibimos con beneplácito los compromisos expresados por parte del Gobernador direccionados al mejoramiento de los recursos que favorecerán la ampliación de la planta docente pasando de 30 a 90 profesores de carrera mediante concurso, así como el desarrollo de convenios vía regalías y proyectos de investigación vinculando a profesores, estudiantes y graduados”.



“La Universidad ratifica su compromiso de seguir en la construcción de la ruta del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 con la participación de toda la comunidad”, concluye la nota.



