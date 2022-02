Los acercamientos entre la alcaldía de Claudia López con líderes del petrismo alborotaron este martes el ambiente político en Bogotá. De hecho, algunos concejales, incluso de Colombia Humana-UP, y candidatos al Congreso han entrado a criticar a la mandataria y consideran que podría estar incurriendo o muy cerca de un caso de participación en política.

(Confirmado: Hay acercamientos entre Claudia López y el petrismo)



Sin embargo, algunos expertos consultados por este diario indican que si bien se estarían tendiendo puentes entre la administración distrital y líderes de Colombia Humana aún no se puede señalar que la mandataria esté participando en política, porque no se han constituido los hechos que determinan esa conducta, según la ley.



Fue la misma mandataria la que le dijo a Caracol Televisión que le había encomendado a su jefe de gabinete –el hasta hace poco secretario de Gobierno- que buscara al petrismo y que les dijera que "bajaran la guardia". “Le pedí a nuestro nuevo jefe de Gabinete, Luis Ernesto Gómez, vaya y busque a los amigos del petrismo y dígales que bajen la guardia. Esto no puede ser el nivel de pugnacidad todo el tiempo. Ellos y otras opciones de cambio tienen una gran posibilidad de dirigir el país, pero tienen que dirigirlo inspirando lo mejor, no lo peor de cada uno. Si ellos promueven pugnacidad y odio en la campaña, no van a poder unir y gobernar, si es que ganan. Dígales por favor que yo estoy lista, si de mi parte también hay que bajar el tono, yo lo hago, pero que por favor bajemos el tono. Yo lo mandé a esa tarea y sé que le fue bien, y ahí vamos".



Tras esta revelación, Luis Ernesto Gómez le dijo a este diario que “desde hace algunas semanas” se viene dando un “diálogo muy constructivo con distintos dirigentes de la Colombia Humana y el Polo”.



El funcionario explicó que el interés de la administración distrital es “mejorar las relaciones de gobierno y convivencia en la ciudad” y que por eso el mensaje ha sido “que nos permitan elevar el nivel del debate y tramitar de mejor manera las legítimas diferencias”. A agregó: “También, que nos permitan tener un diálogo más constructivo cuando haya procesos de ciudad donde tengamos coincidencias”.



El hecho causó sorpresa en los círculos políticos de la ciudad por cuanto después de la segunda vuelta en la campaña a la Presidencia, cuando Claudia López apoyó a Gustavo Pedro, los dos líderes políticos se distanciaron y cada vez más eran los enfrentamientos que tenían en redes sociales.

(‘Medidas por contaminación no deben ser en toda la ciudad’)



Susana Mohamad, concejala de Colombia Humana, se declara molesta con la revelación de la mandataria sobre supuestos acercamientos con el petrismo y aseguró que Luis Ernesto Gómez (hoy jefe de Gabinete) sostuvo reuniones por separado con las concejalas que conforman la bancada de Colombia Humana-Unión Patriótica y que al calificarlas como petrismo “las está invisibilizando como una bancada de cuatro mujeres”.



“Ellos fueron quienes dijeron que se buscara bajar la agresión, a lo que yo dije que ni la bancada ni yo hemos agredido ni a la alcaldesa ni a la administración. Que hacíamos un debate político permanentemente en nuestro rol de concejales, que seguíamos en la oposición y no íbamos a dejar de hacer ese control político férreo ni el seguimiento a las promesas incumplidas por la alcaldesa”, asegura la concejala.



Mohamad también señala que “no es evidente la participación en política (de López), pero está rayando. La alcaldesa debía quedarse más bien haciendo sus funciones y sacando adelante a Bogotá, porque no están muy bien las cosas en la ciudad”.

Ellos fueron quienes dijeron que se buscara bajar la agresión, a lo que yo dije que ni la bancada ni yo hemos agredido ni a la alcaldesa ni a la administración. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el exconcejal y hoy candidato por el Centro Democrático a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, señaló este martes en Twitter que “mientras Bogotá anda sumida en la inseguridad, paralizada por la inmovilidad e inundada de basuras, @ClaudiaLópez esté dedicada a hacer campaña y hacer acuerdos bajo la mesa con el petrismo”.



El concejal de Colombia Justa Libres Emel Rojas indicó también en la misma red social que "a la alcaldesa Claudia López y a Gustavo Petro los une su desprecio por la fuerza pública y su alcahuetería con el vandalismo. No se me hace raro que terminen juntos nuevamente en lo político”.



La concejala de la Alianza Verde Lucía Bastidas, quien es cercana al exalcalde Enrique Peñalosa, insistió este martes que sí había habido un encuentro entre la alcaldesa y Gustavo Petro, pero que eso no lo iban a confirmar ninguna de las partes. Aseguró que es “obvio” que hay participación en política de la mandataria.



El senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino dijo que lo que hay son suspicacias alrededor de “una búsqueda de entendimiento para mejorar la gobernabilidad de la ciudad, para distensionar la discusión pública sobre los temas de Bogotá”, y señala directamente a la concejala Bastidas.



“Son suspicacias de la doctora Lucía Bastidas, que es no solo peñalosista, sino anticlaudista y antipetrista. No puede estar animada por una apreciación objetiva de lo que realmente ocurre”, insistió Sanguino, quien agregó que “es normal” que haya esa búsqueda de distensión de las relaciones entre el petrismo y, en particular, entre la administración distrital y Colombia Humana.



Carlos Arias, analista político y profesor de la Universidad Externado, consideró que “categóricamente” la alcaldesa no está incurriendo en participación en política y dijo que López puede tender puentes y alianzas políticas para sacar adelante su agenda.



“En ningún momento, en sus declaraciones está diciendo o está expresando o está llamando a un apoyo de sus estructuras o de ella misma a la campaña de uno o de otro candidato”, aseguró Arias.



El analista agregó que “ese hagámonos pacito" o ese acercamiento tiene que ver más con la gobernabilidad de Claudia, quien "ha tenido una oposición de muchos de los concejales del progresismos y de las estructuras del progresismo que quedaron enquistadas en la administración distrital…”.



No obstante, Arias señala que la mandataria también entiende que las encuestas están mostrando a Gustavo Petro como el candidato que tiene hoy mayor votación y “no se quiere quedar por fuera de este ejercicio” y está “abriendo ventanas para acercarse” al líder de Colombia Humana.



Ante el debate de si la alcaldesa está incurriendo en participación en política porque se reunió o realiza acercamientos con el petrismo, Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo Electoral, asegura que mientras o se den los elementos que prohíbe la ley, no se le puede endilgar una conducta. “Hasta el momento no es cierto, lo que hay son especulaciones”. Y añadió que aunque todos dan a Gustavo Petro como candidato, aún no lo es, pues todavía tienen la condición de senador.



REDACCIÓN BOGOTÁ