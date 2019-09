Duro cruce de mensajes entre Carlos Fernando Galán y Claudia López

La campaña a la Alcaldía de Bogotá ha entrado en una nueva tónica. Al menos eso parece desprenderse de la serie de recriminaciones que se vienen lanzando particularmente los aspirantes Carlos Fernando Galán, de Bogotá para la Gente, y Claudia López, de la Alianza Verde.

Semanas atrás, si bien había puyas en la contienda, estas no pasaban de un par de trinos en las que se recordaban las alianzas de algunos de ellos en el pasado o las actuales; los epítetos desobligantes o los señalamientos por falta de experiencia.



Varios de ellos, incluso, terminaban en reclamos frenteros durante los debates que han tenido lugar hasta el momento.



Pero en las últimas 24 horas, el panorama parece ser otro. Y tiene origen luego de conocerse la más reciente encuesta de Yanhass en la que, por primera vez, Galán aventaja a López. También hay nuevos protagonistas. Veamos.

Claudia López, en un debate, aludió al origen político de los candidatos en general.

Galán se sintió aludido y le reclamó a través de redes para que dejara las insinuaciones.



“Si ser hijo de Luis Carlos Galán es un pecado político pues acepto el pecado”, dijo Galán tras reclamarle a Claudia que cesara sus ataques personales. Ella luego respondería que no había aludido a él personalmente y que dejara de victimizarse.

Carlos Fernando, por favor no te conviertas en el Neymar de la política.



Mientras te victimizas, yo he estado dialogando con estudiantes de la Nacional y en la Distrital, donde se están robando la plata de la educación. https://t.co/VpMC4lX6Ec… pic.twitter.com/yJFbmP2eUJ — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 27, 2019

Luego, López volvió a emprenderla cuando, según Galán, en un nuevo video –no se sabe de cuándo- ella dijo: “¿Ustedes creen que al otro lado Cambio Radical, Galán y Peñalosa están enfocados en lo que nos divide? –preguntó-. No, están enfocados en lo que los une, cómo se reparten la torta, cómo mantienen los negocios, cómo mantienen la clientela…”, y Galán le pidió públicamente que rectificara. Es más, les exigió a Sergio Fajardo y Antanas Mockus, escuderos de la aspirante, a que dijeran si compartían esos señalamientos.

Ante esto Claudia decidió compararlo con Neymar, pues a su juicio el candidato se está “victimizando”. “Carlos Fernando por favor no te conviertas en el Neymar de la política… Mientras te victimizas yo estoy con estudiantes de la Nacional y la Distrital, donde se están robando la plata” y acompaña esto con memes graciosos del jugador brasilero. “Una acusación de corrupción no es un chiste. Le pido respeto y nuevamente que rectifique”, insiste Galán.

Pero el tema ha ido más allá y ahora han entrado otras figuras que, si bien juegan papeles importantes, estaban ausentes de este cruce de frases. Una de ellas es la excandidata a la vicepresidencia de la Colombia Humana, Ángela María Robledo, que decidió ingresar en la puja hace pocas horas y mostró una foto de Galán con Peñalosa y la vicepresidente Marta Lucía Ramírez en la última campaña. “Carlos Fernando hace cuatro años le alzó la mano a Peñalosa y es un aliado de Marta Lucía y Duque. No ha llegado octubre pero él está muy bien disfrazado de ‘independiente’ y ‘dialogante’”, escribió la exformula vicepresidencial de Gustavo Petro.



El único detalle que omitió Robledo es que la foto que exhibió fue editada para que no apareciera que, en ese mismo abrazo, estaba Antanas Mockus. “Hola Ángela. Te mando la foto sin editar! Abrazo”, le responde Galán. Robledo no volvió a trinar.

Hola Ángela. Te mando la foto sin editar! Abrazo. https://t.co/OImFlqv3CY pic.twitter.com/i0IY3M93d3 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 27, 2019

Y hay más mensajes en donde se retrata a Galán con Vargas Lleras y el partido Cambio Liberal, al que él renunció. “Empezó la campaña negra, pero en Bogotá la gente no traga entero. Sean serios”, reclamó el aspirante.

Es extraño pedirles que miren este video porque es claro que es en mi contra, pero mírenlo con calma; y luego googleen “Galán pide retiro de avales” o “León Valencia + Galán renuncia, Oneida se queda”. Empezó la campaña negra, pero en Bogotá la gente no traga entero. Sean serios! https://t.co/Uj2mV69yYL — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 27, 2019

Así las cosas, no cabe duda que la contienda empieza a radicalizarse a un mes de las elecciones y que no será extraño que al vaivén de las nuevas encuestas que se conozcan este rifirrafe entre aspirantes irá creciendo, dados los estrechos resultados que revelan los estudios.

