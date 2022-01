Una nueva polémica desató la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuando desde su cuenta de Twitter publicó un mensaje refiriéndose al comunicado del Centro Democrático donde se declaró que este partido político no entraría en la coalición Equipo por Colombia, y que por el contrario, el candidato Oscar Iván Zuluaga continuaría su campaña en solitario.



La mandataria de la capital lanzó un duro pronunciamiento donde aseguró que "¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada. No esta vez. No más! #NoPasaran #ElCambioEsImparable".

Las críticas no se hicieron esperar y el mismo Oscar Iván Zuluaga le respondió a López usando la misma vía que ella usó para expresar su opinión. En la cuenta del candidato presidencial apareció el siguiente mensaje:

Si @ClaudiaLopez usara el tiempo y la energía que le pone al Twitter en su gestión, tal vez su trabajo llegaría a ser regular.



Los bogotanos pagan su salario para que trabaje, no para que se dedique a hacer politiquería por redes sociales. pic.twitter.com/hyzuKcQwFk — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) January 16, 2022

Pero ahí no acabó la polémica. De acuerdo con los comentarios de algunos togados que decidieron unirse a la conversación sobre el tema en la red social, la alcaldesa habría violado la Ley de Garantías Electorales que prohíbe a todo funcionario público difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido en medio de la temporada previa a la jornada electoral.

Con esto la Alcaldesa acaba de violar la Ley de Garantías Electorales: Ley 996 de 2005, artículo 38, numeral 2. pic.twitter.com/MdAGH7BcDj — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) January 16, 2022

