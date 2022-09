Con el nuevo cupo de endeudamiento aprobado este lunes por el Concejo de Bogotá, la Empresa Metro y por ende la ciudad podrán endeudarse en 18,3 billones de pesos.



Estos recursos son los que garantizan la primera y la segunda línea del megaproyecto.



La decisión fue adoptada por la plenaria del cabildo distrital por 33 votos a favor y 10 en contra. El proyecto de acuerdo, que pasa ahora a sanción de la alcaldesa Claudia López, le aumenta a la Empresa Metro el monto en 9,4 billones de pesos.



No obstante, algunos cabildantes no estuvieron de acuerdo con la decisión adoptada por el Concejo de Bogotá; como es el caso de Ana Teresa Bernal de la bancada del Pacto Histórico quien afirmó que, incluso, la primera línea del metro debería ser subterránea como se habría plateado desde un primer instante y para la que se hicieron estudios entre 2008 y 2015 con un coste de 135.000 millones de pesos.



Según Bernal, el proceso de adjudicación del contrato de concesión del metro elevado se adelantó de manera irregular pues "en 2016 no existía ningún estudio técnico del metro elevado que justificara el cambio de subterráneo a elevado. En 2017 cuando el Concejo aprobó vigencia futuras por 7,1 billones y el Gobierno Nacional por 15,1 billones solo existía una prefactibilidad y una factibilidad con avance del 52%", dijo.



Este fue solo uno de los argumentos que Bernal expuso en un extenso hilo publicado en su cuenta de Twitter en donde, con diapositivas, imagenes, contratos y registros, explica su posición.



Ante los argumentos de la cabildante, la alcaldesa López, usando la misma red social, le respondió que, "seguir arguyendo el pasado de la 1ra línea metro para oponerse a la 2da que sí es subterránea es miope. Está en juego el futuro de Bogotá, el presente/futuro del frente amplio y del gobierno del cambio. Sin reciprocidad y respeto local y nacional ni habrá presente ni habrá futuro".

🧵En este hilo les voy a contar por qué nos oponemos al nuevo cupo de endeudamiento por 18,3 bill que ha solicitado la admón de @ClaudiaLopez de los cuales 9,4 bill son para la expansión del Metro Bogotá Engativa-Suba. pic.twitter.com/ALbPkZ5m4P — Ana Teresa Bernal (@anateresabernal) September 19, 2022

El objetivo de la administración de Claudia López es que la ciudad tenga en 2032 en funcionamiento la segunda línea del metro. La primera línea está programada para que entre en operación en 2028.



La línea 2 del metro, que beneficiará a más de 2 millones y medio de personas, conectará las zonas nororiental y noroccidental de la ciudad, en un trazado de 15,5 kilómetros, en su mayoría subterráneos, que se inicia en la calle 72, toma la avenida Ciudad de Cali, luego la ALO y la calle 145. Tendrá 11 estaciones, solo una de ellas elevada, y conectará directamente con la estación de la primera línea de la calle 72 con avenida Caracas.



REDACCIÓN BOGOTÁ