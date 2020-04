En casa hasta el 11 de mayo: Duque anunció que se amplía la cuarentena

Siga las noticias más relevantes de Bogotá, Colombia y el mundo de la mano de Citytv y EL TIEMPO.

Ayer en la noche el presidente Iván Duque anunció que se ampliará la cuarentena hasta el 11 de mayo. Las empresas de los sectores de la construcción y las manufacturas podrán reactivarse pero tendrán que cumplir con requisitos estrictos. Aún no volverán los vuelos nacionales e internacionales y los terminales de transportes permanecerán cerrados. La ministra de Transporte Ángela María Orozco aclara dudas respecto a este tema.



Además, la alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció que los festivos que se aproximan se pueden aprovechar, pero no serán para ir de paseo. El gobernador de Cundinamarca Nicolás García explica cómo van a funcionar los límites entre Bogotá y su departamento.



Conozca el hallazgo de la Policía en un operativo llevado a cabo en una fiesta privada en la localidad de Usaquén que culminó con la detención de 41 personas. Y recuerde: hoy empieza la Feria del Libro de este año, que se realizará de forma virtual.



