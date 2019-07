Dueños del perro que mordió a un policía en TM podrían ir a prisión

La Policía capturó a dos personas que tenían bajo su custodia a un perro pitbull que mordió, en medio de una discusión, a un uniformado en la estación Flores de TransMilenio.



Los hechos fueron grabados por una usuaria y en el video se ve el momento en el que la mascota (que estaba sin bozal y a la que acababan de ingresar al sistema por una puerta de la estación) muerde al oficial en un brazo y una pierna. También quedó registrado el momento en el que afuera de la estación, minutos después de la agresión, los dueños del animal lo usan para atacar a los policías que querían capturarlos.

Según explicaron las autoridades, estas dos personas fueron detenidas por violencia contra funcionario público, un delito que en el Código Penal es castigado con una pena que va entre los cuatro y los ocho años de prisión. A esto se le suma que los capturados infringieron dos disposiciones del Código de Policía.

Por un lado, ingresaron por un lugar indebido a TransMilenio y por otro, no tuvieron en cuenta el numeral 4 del Artículo 124 del Código de Policía, que prohíbe el traslado "de un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, traílla o demás implementos establecidos por las normas vigentes".



A propósito del ataque al uniformado, según explicó el abogado Ricardo Mojica, aunque éste quedó en video, a los tenedores se les podría aplicar una responsabilidad civil y no una penal ya que, como se observa en las imágenes, en el momento de la agresión la mascota no estaba siendo usada como un 'arma', sino que, al parecer, lo hizo motivado por el estrés que estaba experimentando.



"Mirando el video primero hablamos de una contravesión del Código de Policía por violar la norma en cuanto a que esos perros tienen que tener su bozal. También una responsabilidad civil extracontractual en contra de los dueños de la mascota por las lesiones causadas al Policía".



Sin embargo, "en otro video sí se ve cómo las personas como que tiraban al perro, como que lo usaban como escudo, pero ahí no hubo la lesión, la lesión fue en la estación como tal, por lo que habría que analizar a ver si hay lugar a un proceso penal", concluyó el abogado.



Mientras se define la situación jurídica de los capturados, al uniformado lesionado le fueron dados siete días de incapacidad y la mascota, en medio de la confusión huyó y todavía se desconoce su paradero.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

​Twitter: @BogotaET