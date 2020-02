Como forma de protesta camioneros no entrarán a Bogotá

“No vamos a volver a entrar a Bogotá”, ese es el pronunciamiento de los conductores de camiones con más de diez años de antigüedad como forma de protesta por la entrada en vigencia del decreto que restringe su circulación y que contempla que estos no podrá transitar por el polígono entre las 5 a.m. y las 11:59 a.m. y entre las 5 p.m. y las 9:59 p.m.



La restricción comenzó a aplica a partir del viernes 7 de febrero y se mantendrán hasta que se normalicen las condiciones ambientales que dieron origen a la alerta.

El pronunciamiento por parte de los camioneros lo hizo Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores quien dijo además que no se expondrá a sanciones.

Agregó que dados los horarios en los que les es permitido circular no vale la pena entrar a la capital y exponerse a un comparendo ambiental. “Hasta que no se reverse esa medida no llevaremos alimentos a Bogotá”, dijo García.

Se está hablando de unos 10.000 camiones que saldrían de circulación. Así las cosas alimentos como carne, yuca, plátanos, frutas, dicen, se verán reducidos en la capital.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com