Dudas y elogios a las nuevas pantallas del SITP

"Deberían ponerle rejas”, dijo una ciudadana cuando vio por primera vez una de las pantallas inteligentes que dispuso TransMilenio en algunos paraderos del SITP en el norte de Bogotá. Las preocupaciones de los usuarios giran, sobre todo, en torno al trato que se le dará a esta tecnología.

Estas pantallas fueron inauguradas el miércoles pasado en cinco puntos entre las calles 82 y 100, sobre la carrera 11. Son parte de un plan piloto que TransMilenio planea extender a toda la ciudad. Los usuarios apenas se están encontrando con ellas.

Muchos las aprenden a usar de manera intuitiva. Hay quienes se sientan justo debajo de los tableros pero, aunque oyen la voz de mujer que anuncia la llegada de cada bus, no los determinan. Algunos suponen que no van a entender lo que dice la pantalla y ni siquiera se detienen a mirarla.



También hay otros usuarios que recibieron con gusto la implementación de esta nueva tecnología.



Julio Solano, un ciudadano de la tercera edad que estaba esperando la mañana de este viernes un bus en la calle 92, manifestó estar de acuerdo con la instalación de los dispositivos.



“Me parece un sistema fácil de entender. Y es bueno porque uno se programa cuando va a ir a un sitio. Lo que hace falta es que la gente lo cuide”, señaló.



Al lado de Julio estaba Nohora Ramírez, una mujer de 55 años que esperaba la ruta 192. Según la pantalla, se demoraría cinco minutos. Cuando su bus llegó y ella estiró la mano para pararlo, el conductor siguió derecho y se detuvo más adelante. “¿Para qué ponen toda la información aquí si los buses no paran? Es el colmo”, se quejó Nohora.



Los otros usuarios que estaban en el paradero la apoyaron. Pero Julio Solano se detuvo a mirar con atención los datos que daba la pantalla. Hizo un gesto triunfalista, como quien descubre algo insólito. “Es que hay una columna que dice ‘módulo’, y ese es el nombre de la parada”, explicó. “Miren, ahí dice, el 192 recoge a la gente en el módulo siguiente”.



Nohora se sintió apenada, pero refunfuñó un poco porque le parecía que había faltado que les explicaran bien a los ciudadanos cómo se iba a implementar esta nueva tecnología.



No obstante, el contenido visual de las pantallas tiene muchos datos: la fecha, la hora, el nombre de las rutas de los buses, su número, su destino, el tiempo que se demoran, los módulos a los que van a llegar y el paradero en el que van en tiempo real.



“Esta información reflejada en las pantallas se actualiza cada 30 segundos, en los que la plataforma vuelve a calcular el tiempo estimado de llegada, que puede variar por situaciones ajenas a la operación, como accidentes o trancones”, informó TransMilenio.



Después de que se le pasó el bus, Nohora siguió con atención el vehículo que le seguía. Desafortunadamente, su ruta se demoraría más de 20 minutos en pasar.

Tal vez ahí radique uno de los mayores defectos de las pantallas: en su sinceridad.

Hacen obvio el problema de la baja frecuencia que tienen algunas rutas. Ese, entre otros factores, ha hecho que el número de usuarios de los buses zonales disminuya en los últimos años. Para no ir tan lejos, entre 2017 y 2018, la cantidad de pasajeros bajó un 7 por ciento.



El plan piloto también busca mejorar la inclusión de personas invidentes. Las pantallas cuentan con un altavoz que indica cuál es el nombre de la ruta que viene llegando de inmediato, pero no entrega los mismos datos que están disponibles de forma visual en las pantallas. A esto, TransMilenio contestó que los dispositivos que se han instalado “hacen parte de un plan piloto, y se evalúa la posibilidad de incluir mayor información para las personas con discapacidad”.



Por ahora se espera que los tableros complementen los 4.881 paraderos zonales que cuentan con plaquetas de sistema braille.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET