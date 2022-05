Las zonas aledañas a las universidades de Bogotá se han convertido en los lugares favoritos de los expendedores de drogas que se camuflan entre vendedores ambulantes y algunos tenderos para captar jóvenes incautos.



Sobre las 9:30 p. m. del jueves 21 de abril, Camilo Saldaña*, de 20 años y estudiante de una reconocida institución de educación superior, fue reportado como desaparecido luego de ingresar a la zona boscosa del parque Nacional.



(Le puede interesar: Desde 2011 se han desmantelado más de 33 laboratorios como el de Silvania)

(Para seguir leyendo: Cuerpos embolsados en Bogotá: Fiscalía revela qué hay detrás de esto)

En principio, las autoridades consideraron que podía tratarse de un caso más de robo por escopolamina, pero no fue así.



El rastro de la desaparición de ese joven condujo a los investigadores a una red de microtráfico que se dedicaba a vender drogas sintéticas en zonas aledañas a centros educativos y que estaban captando a estudiantes. Se trataría de una banda denominada ‘los Piscianos’.



Meses antes, como a Camilo, los padres de Jaime Estupiñán* también lo habían reportado como desaparecido en circunstancias similares. Ambos jóvenes fueron encontrados deambulando por las calles de la ciudad, en ropa interior y desorientados.



Y si bien los dos tenían rastros de drogas en sus cuerpos, en el caso de Jaime se conoció un hecho adicional que llamó la atención. Había sido conducido a una fiesta clandestina donde, por primera vez, probó drogas sintéticas como ‘tusi’ y LSD.



De acuerdo con un investigador del CTI de la Fiscalía, aunque no se ha podido establecer una relación entre los dos casos, lo cierto es que las denuncias de los padres los llevaron a confirmar la existencia de una red de fabricación de drogas sintéticas administrada por jóvenes que se movían por toda la ciudad.

​

Las pesquisas incluso arrojaron que uno de los integrantes de esa red de narcomenudeo era estudiante de una prestigiosa universidad capitalina.

(Además: Fui adicto al bazuco por 25 años; así logré recuperar mi vida)

La primera pista

Según un investigador del CTI, la investigación comenzó con una denuncia de una fiesta clandestina donde se estaba distribuyendo ‘tusi’ y LSD. “De ahí salió un joven drogado que se desapareció y por el que sus familiares pusieron la denuncia, eso fue en medio de la pandemia. Desde ese momento estamos investigando esta red criminal”, aseguró.



Los tentáculos de la banda ‘los Piscianos’ no solo estaban en un sector de la ciudad. El rastreo de la estructura criminal dejó ver que tenían presencia incluso en zonas de universidades e institutos educativos y en sectores de rumba de Chapinero, Galerías, La Candelaria y la llamada Zona T.



No obstante, el lugar de producción de los sintéticos estaba muy lejos de las áreas donde comercializaban las sustancias alucinógenas. El CTI y el Ejército Nacional lograron desmantelar siete cocinas de drogas en la localidad de Kennedy, más exactamente en el barrio Valladolid, muy cerca del área de injerencia de ‘los Camilos’, una de las organizaciones de microtráfico más importantes de la capital del país.



La banda de producción y comercialización de drogas sintéticas estaba compuesta por seis jóvenes, entre ellos, un estudiante de una reconocida universidad del centro, al que le hallaron una lista de importantes contactos, según el CTI, y que se dedicaba a la distribución de ‘tusi’, éxtasis y LSD cerca de universidades localizadas en Teusaquillo y en bares aledaños a estos centros educativos.



El gramo de los estupefacientes se vendía entre 100.000 y 150.000 pesos, valor que dependía de la importancia del cliente y el sector en el que se comercializaban las sustancias. Esta renta criminal dejaba ganancias cercanas a los 3 millones de pesos diarios y solo funcionaba los días miércoles, jueves y viernes, porque de domingo a martes, la banda estaba dedicada a la fabricación.



Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, señaló que aunque todo el mundo sabe de la presencia de los 'dealers', nadie hace nada porque es un negocio que se esconde en los espacios públicos.



“Que las autoridades sepan de la existencia de estos negocios no cambia nada. Un ejemplo claro es lo fácil que se puede conseguir todo tipo de drogas en el parque Nacional, y ¿qué hay ahí?: jóvenes y policía”.



Sin embargo, la captura de ‘los Piscianos’ dejó en evidencia un engranaje más complejo. Drogas como el éxtasis y el LSD viajaban desde Ámsterdam (Holanda) para ser distribuidas por el grupo de jóvenes.



El ‘tusi’, en cambio, se fabricaba en ‘cocinas’ locales mezclando ketamina (anestésico para caballos), oxicodona, clonazepam, MDA y cápsulas de adrenalina. Todas estas sustancias se consiguen fácilmente.

(Le recomendamos: CTI desmanteló cocina de drogas sintéticas que operaba en Kennedy)

Los antecedentes

Las redadas para desmantelar ollas de microtráfico dedicadas a la distribución en zonas universitarias no son nuevas y, según las autoridades, este tipo de negocios son de estructuras criminales de gran tamaño y poder.



En abril de 2019, la Fiscalía y el Ejército lograron desmantelar la estructura liderada por alias James, un hombre que desde una pequeña papelería controlaba la venta de alucinógenos cerca de las universidades de los Andes y la Jorge Tadeo Lozano.



En el operativo se encontró que en las casas y parqueaderos circundantes a estas instituciones los criminales guardaban drogas, marihuana y armas de fogueo. Pero ahí no pararon los hallazgos.



Las labores de investigación condujeron a las autoridades al llamado ‘corredor de Teusaquillo’, una zona en la que se ubican varias instituciones como la Javeriana, la Distrital, la Católica, la Gran Colombia y el Sena. Allí se logró intervenir un lugar llamado ‘La Meca’, que funcionaba como un bar y desde donde los bandidos distribuían las drogas para todo el corredor.



Sus modalidades estaban enmarcadas en tres estrategias: la primera era la formación de pequeños grupos de estudiantes distribuidores dentro de los centros educativos; luego, grupos que utilizaban redes sociales como Facebook y WhatsApp, y, finalmente, menudeo en fiestas universitarias.



Por ahora, la Fiscalía señaló que las investigaciones siguen su curso y que se adelantan acciones para desmantelar toda la red criminal de fabricación de drogas sintéticas, desde cabecillas hasta distribuidores.

Riesgos del consumo de ‘tusi’ y LSD

De acuerdo con Santiago Pavón, toxicólogo de la U. Javeriana, el LSD es una sustancia que genera alucinaciones visuales y sensoriales que pueden durar hasta 12 horas. Tiene un patrón de abuso que puede generar un trastorno disfórico entre los consumidores y representa un riesgo porque usualmente puede ser cambiada por otras drogas que generan arritmias. Por el lado del ‘tusi’, conocida como cocaína rosada por su color, se trata de una mezcla de varias sustancias que puede generar una intoxicación grave.

EL TIEMPO