El consumo de drogas en Bogotá tiene en alerta a las autoridades distritales. De hecho, Olivier Inizan, representante Regional Adjunto de UNODC, señaló que le “preocupa ver cómo los consumos de las mujeres vienen aumentando y cerrando la distancia frente a los hombres, pues por cada tres hombres que acceden a tratamiento, lo hace una mujer”.



La alerta de Inizan nace del reciente informe ‘Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá’ durante el 2022, realizado por la Secretaría de Salud de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (UNODC).



Entre los datos reveladores del documento, conocido por EL TIEMPO, se evidenció que el consumo de sustancias psicoactivas en general es mayor en los hombres que en las mujeres; en los jóvenes entre los 12 y 24 años y en los estratos 4, 5 y 6, aunque el abuso o dependencia se incrementa en los estratos 1 y 2. El informe también advierte que entre los adolescentes de 12 a 17 años ya se presentan tasas de abuso y dependencia.



El estudio, que se realizó a través de una encuesta de hogares aplicada a un total de 10.912 personas, también concluyó que el 19,3 por ciento de las personas encuestadas reporta haber consumido cualquier sustancia ilícita alguna vez en la vida.



Además, el 6,16 por ciento declaró el consumo reciente o en último año de cualquier sustancia ilícita (inhalables, dick, marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, y heroína).

Las localidades donde más se consumen sustancias ilícitas



El informe reveló que la marihuana y la cocaína son las drogas que más se consumen en la capital. Incluso, sobre la primera, el 14,95 por ciento de las personas encuestadas declaran haberla fumado una vez en la vida.



Respecto a los efectos negativos de esta droga, estudios recientes, publicados en The Journal of Psychopharmacology, Neuropsychopharmacology y el International Journal of Neuropsychopharmacology, demuestran que el cannabis puede influir en varios procesos cognitivos y psicológicos.



El cannabis puede afectar la cognición, especialmente en quienes padecen un trastorno por su consumo. Este se caracteriza por el deseo persistente de tomar la droga y la alteración de las actividades diarias, como el trabajo o la educación. Además, afecta las llamadas ‘funciones ejecutivas’; procesos mentales que incluyen el pensamiento flexible.



Localidades que más consumen drogas en Bogotá. Foto: Google maps

En cuanto a la cocaína, el 4,74 por ciento de las personas encuestadas en Bogotá declaran haber consumido esta sustancia alguna vez. Esta droga causa graves complicaciones médicas, como alteraciones en el ritmo cardiaco y ataques al corazón.



También efectos neurológicos como ataques cerebrovasculares, convulsiones, dolores de cabeza y hasta coma. Además, complicaciones gastrointestinales, como dolor abdominal y náusea.



De otro lado, el estudio también detalló cuáles son las localidades de Bogotá donde se concentra el consumo de drogas en el último año. Según el informe, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, con el 14.24 por ciento, y Usaquén, con el 14,5 por ciento, son las zonas de Bogotá con los mayores indicadores.



En cuanto a estratos socioeconómicos, señaló el informe, el mayor consumo se identificó en los estratos 4, 5 y 6, con el 13 por ciento, seguido del estrato 3, con el 5,5 por ciento.



