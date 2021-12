Desde abril de este año se han realizado obras de mantenimiento rutinario y reparación en el espacio público y la red de ciclorruta de la avenida Las Villas, entre las avenidas Rodrigo Lara Bonilla (calle 127) e Iberia (calle 134). En ocho meses, los operarios del contratista Gama Ingenieros Arquitectos S. A. S. han desarrollado labores de intervención en un tramo de 3,6 kilómetros. Sin embargo, algunos residentes del sector aseguran que se han presentado atrasos y dificultades en el avance de las obras.



(Puede leer: Pilas con las obras: claves para moverse en Bogotá durante fin de año)

Una de esas situaciones se presenta en la esquina norte de la calle 128, costado occidental. Según manifestó un ciudadano en una comunicación enviada a este diario, allí funciona el restaurante La Llanerada, que no dejó construir el andén, “quedando inconclusa la obra en esta cuadra”. En ese espacio mantiene un estacionamiento para cerca de 12 vehículos para los clientes.



La denuncia tiene que ver, básicamente, con que durante los meses de obra este restaurante y otro que queda justo al frente, llamado Mi Leña, no han sido intervenidos y los andenes peatonales colindantes con la avenida tampoco han sido reparados.



EL TIEMPO habló con Darwin Vielma, administrador de ambos restaurantes, quien respondió que la intervención en los andenes no se ha realizado porque los establecimientos cuentan con una licencia de construcción vigente.



(Le puede interesar: Región Metropolitana: ¿cómo cambiará vida de bogotanos y cundinamarqueses?)



“El tema de por qué no nos intervinieron ahí los andenes es porque nosotros estamos en construcción, tenemos licencia y por eso no se puede intervenir. Cuando ya se nos venza la licencia y terminemos la remodelación, nosotros tenemos que hacer el andén”, aseguró Vielma sobre esta situación, que ha generado malestar entre algunos vecinos del barrio Las Villas.



“Nosotros recibimos la información de las personas, se estudió, y de ese estudio se concluye que la licencia de construcción dice que el mantenimiento de los andenes lo tiene que hacer el propietario”, señaló Héctor Mosquera, director a cargo de la ejecución del contrato con el IDU número 1691 de 2020.



Brayan Celis, gerente de Mi Leña, dice que la pandemia les generó dificultades económicas que han impedido llevar a cabo las obras de remodelación y construcción, que para el caso de este restaurante consiste en la adecuación de tres pisos.

“Está prorrogado y seguramente se va a volver a prorrogar porque no hemos podido acabar la obra. Tenemos planeado unos parqueaderos en el primer piso, pero no nos ha alcanzado el presupuesto”, afirmó.



Este diario también se comunicó con Hugo Rodríguez, constructor encargado de la intervención en ambos restaurantes, y este explicó que los permisos de remodelación fueron solicitados en 2018 ante la Curaduría número 5. “La vigencia para las licencias tienen un plazo de 24 meses, pero como en la pandemia se dio el decreto, entonces nos dan nueve meses más para pedir la prórroga que se nos vence ahorita en enero”.



En ese sentido, Celis asegura que los restaurantes La Llanerada y Mi Leña no son los únicos que han tenido problemas con los residentes de Las Villas. “Casi llegando a la calle 129 también hicieron una construcción grande, que son dos predios juntos, al lado de la barbería Baberman”.



Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las obras de mantenimiento y reparación por tramos han cumplido con el cronograma de actividades, y se espera que el 14 de febrero de 2022 se terminen las actividades, con las que se beneficiarán los barrios Las Villas, Ciudad Jardín Norte, La Campania, Iberia y Niza.



Actualmente, en esta zona de intervención se observan obreros que continúan con la demolición de las placas de concreto y relleno con material de base: adoquines, ladrillos y cemento al frente de centros de atención como la Registraduría Distrital de Suba o la Notaría 63 de la calle 128, donde se hace evidente que la circulación en los pasos peatonales se ve obstaculizada por el cierre e intervención masiva en los andenes.

Las quejas de los residentes

Frente a la afectación por las obras, Luisa Márquez, residente del barrio Iberia, afirma que estas han generado problemas en la movilidad y circulación por la avenida Las Villas.



“No se ha tenido en cuenta que es un periodo económicamente activo para que nos sacrifiquen solamente dejando una vía. Es muy desconsiderado de parte de la Administración”, aseguró.



Ella junto con otros vecinos del sector señalan que en las zonas donde se supone que se tienen que realizar los trabajos estos no se han hecho. “Es solo barrizal, no se puede cruzar. Hemos tenido invierno y no lo han considerado (...) Llegan y cierran la mitad de la avenida, cuando uno necesita llegar al trabajo a tiempo”, concluye Márquez.



No obstante, hay otros residentes de Las Villas que aseguran que las reparaciones y ampliaciones que se han hecho en los andenes han sido “espectaculares” y permiten una mejor movilidad peatonal para llegar hasta las viviendas y acceder a los comercios.



“Las intervenciones están bien. Los espacios de los andenes son más amplios”, dice Fernando Guerra, residente de Las Villas. Mientras transita por la calle 128, donde se presencia una larga fila de vehículos que avanzan entre los cierres por tramos, este hombre añade: “La movilidad en la ciudad siempre se ha visto afectada, y por muchas otras razones. Esa me parece una buena razón, mejorar el espacio para los peatones”.



El IDU informó que se espera que en los próximos dos meses se culminen las obras de este proyecto, firmado por un valor general de 5.292’167.478 pesos, para el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de espacio público y red de ciclorrutas existente, y así mejorar las condiciones de accesibilidad de los usuarios en condición de discapacidad y población vulnerable.



DIEGO LOZANO

Para EL TIEMPO