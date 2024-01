Dos mujeres escopolaminaron y robaron a un hombre en Bogotá; hurtaron casi 50 millones

El caso de un hombre que fue robado y drogado en la localidad de Suba se conoció recientemente por medio de CityTV. Incluso, el momento de la huida de las mujeres que lo hurtaron quedó en las cámaras de seguridad del edificio residencial.

En una entrevista concedida al canal, indicó que él invitó a las mujeres a su vivienda, donde les compró una botella de tequila para que compartieran un rato, Sin embargo, no sabe qué pasó luego de la 3:30 de la mañana debido a que hasta esta hora tiene recuerdos.



Sobre la 1:00 de la tarde recupera el conocimiento y nota que no están sus pertenencias. Las mujeres lograron robar cerca de 50.000.000 de pesos repartidos entre varias tarjetas de crédito, débito y joyas.



“No encuentro mi celular, mi reloj ni mi tarjetero”, detalló el hombre. “Fueron 3 entidades bancarias las que se movieron. Dos de ellas me respondieron”.



Indicó que en la otra entidad, fue en la que más sacaron dinero debido a que allí se encuentra una fiducia, una cuenta de ahorros y una tarjeta de crédito. En el clip también se ve un tercer participante del hurto, un hombre que las espera afuera del edificio, para luego, aparentemente, acompañarlas a realizar la serie de retiros.

La escopolamina – conocida también como burundanga – es un alcaloide natural obtenido de la semilla del borrachero o cacao sabanero. Generalmente, se conoce esta sustancia porque suele ser utilizada para inhibir la voluntad de una persona. Por esta razón, durante años ha sido la preferida de bandas delincuenciales para robar, secuestrar o cometer cualquier tipo de acto ilícito.

