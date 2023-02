Échele Cabeza Cuando se dé en la Cabeza, un proyecto que busca generar y difundir información sobre Sustancias Psicoactivas (SPA) para la reducción de riesgos y daños fue la primera en advertir sobre las irregularidades de un evento con aforo desbordado en Chapinero el fin de semana que pasó.

Se trataría del evento organizado, según las primeras versiones, por la empresa Metamorphosis: Fetish in Wonderlard, realizado en el bar Studio 64, ubicado en la carrera 13 #64-35. En su publicidad promocionaba a Common Poetry, Daniela Hesel, Metaraph, Surfer Rosa, Segha, Omaks y Tina.

Varias personas fueron trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios durante el evento. Foto: Cortesía Échele Cabeza

Según las denuncias que se han venido conociendo a través de las redes sociales, de comienzo a fin hubo problemas logísticos y de prevención de accidentes, teniendo en cuenta que, dentro del recinto, había consumo de diferentes tipos de sustancias psicoactivas.



Uno de esos es que los costos de una botella de agua eran de 10.000 pesos y que no era permitido consumirla en los baños con el argumento de que el líquido que salía de las llaves no era potable. Además, el lugar cuyo aforo era de 700 personas se saturó pues se habrían vendido unas 1.200 boletas.



Échele Cabeza dijo que había recibido más de 170 comentarios sobre las pésimas condiciones en las que se llevó a cabo el evento e instó al Distrito y al Gobierno Nacional a que ejerzan control y vigilancia sobre este tipo de actividades abiertas al público.

Jóvenes presuntamente fallecidos

Pero, lo más grave de esta denuncia que ha venido creciendo como una bola de nieve, es el reporte de la muerte de un hombre llamado Miguel Rodríguez en la noche del sábado 11 de febrero. La denuncia en redes la hizo un amigo del joven llamado Diego Polanía. “Mi mejor amigo, Miguel, falleció en esa fiesta. Gracias por darle visibilidad a su vida. Un último aliento. Por favor, que esto no quede impune”.



Como si fuera poco, otra joven identificada en redes sociales como Zareth Romero asegura que hay otra persona fallecida entre los asistentes a ese evento. “No solo Miguel falleció. Mi mejor amigo, Arles Morales, también murió esa noche. Hubo una organización pésima. Lo lamento mucho por las familias”.



EL TIEMPO consultó a la Fiscalía General de la Nación, al Centro Regulador de Urgencias (CRUE), pero, hasta el momento, no se han pronunciado sobre estos hechos, tampoco las familias de las presuntas víctimas. EL TIEMPO informará apenas exista un reporte oficial sobre la veracidad de las denuncias en redes sociales.



Por su parte, la Alcaldía Local de Chapinero cuenta solo con información preliminar sobre lo sucedido y dice que citó a la Policía del sector a una reunión por haber sido los primeros respondientes de la situación. “Se revisarán las actuaciones que ameriten. No se conocieron denuncias frente al sitio o alguna activación de emergencias”.

Alcaldesa @ClaudiaLopez cómo es posible que camina uno por Chapinero con un porro y le caen 10 policias, pero un evento con aforo desbordado, gente en la calle y llega @PoliciaBogota y ambulancia tres veces y no pasa nada, ¿será corrupción? 🧐🤔@SeguridadBOG @felipeangell pic.twitter.com/AYyh1p6TTh — Échele Cabeza (@echelecabeza) February 13, 2023

Más quejas

Sobre este caso las redes se llenaron de comentarios. Wilfrido Castillo fue otro de los asistentes que opinó sobre el evento: “Hubo muchas fallas: no había ventilación, ni una sola ventana; el agua súper costosa, a $10.000 la botella; salir era un problema y te decían que no te dejarían ingresar nuevamente, se molestaban si querías salir por un poco de aire, esto fue cambiando porque les tocó. Un chico murió, que cosa tan terrible”. Castillo agregó que teme que haya más fallecidos. “Vi que dos asistentes se desplomaron”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

