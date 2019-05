Dos edificios en Chicó Norte están en riesgo de colapso

En la calle 96 del barrio Chicó Norte III hay algo inusual en el edificio Axus. La terraza del costado sur está inclinada y agrietada, lo que ha causado filtraciones de agua dentro del apartamento 203. Lo más preocupante de dichas condiciones es que esta azotea se encuentra justo encima de los contadores de luz de todo el conjunto residencial.

El techo de los depósitos de energía tiene un agrietamiento vertical del que sobresalen colores verde y café generados por la humedad. Hay troncos de madera que soportan los muros divisorios de los tableros eléctricos, pues evitan que se caiga la infraestructura.

La otra edificación perjudicada es Toledo, inmueble que presenta fisuras en las paredes, desde la fachada frontal del conjunto hasta dentro de las viviendas. También hay dos terrazas de uso privado que están en riesgo.



El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) realizó dos visitas a los conjuntos afectados en lo que va del año, una el 28 de enero y otra el 15 de marzo.



El diagnóstico señaló que las afectaciones se deben a la construcción de dos predios que comenzó en 2017 y 2018, uno ubicado en la calle 95 y otro en la transversal 23 con calle 95.



“De acuerdo con lo observado durante la inspección técnica, los edificios Toledo y Axus están siendo afectados principalmente por asentamientos diferenciales fuertes que están posiblemente relacionados con el desarrollo de las dos construcciones aledañas”, dice el informe.

Hay filtraciones y grietas cerca de los depósitos de energía en edificio Axus. Troncos de madera sostienen las paredes que ya han empezado a desprenderse. Foto: Catalina Arango Bedoya

Asimismo, se destaca que los contratistas empezaron el proceso de construcción con la excavación en los sótanos, el cual “ha deformado la fachada de Axus e inclinado el suelo del parqueadero”.



En ese conjunto de seis pisos y 29 apartamentos, construido hace 20 años, se inhabilitó dicha zona que limita con el muro de la nueva obra.

Daños y riesgos

Después de la inspección visual y cualitativa, el Idiger identificó que era necesario restringir por completo el uso de la zona verde del costado sur del edificio Axus. Allí, al lado de un parque infantil con un tobogán y columpios, hay un muro de cerramiento hecho con ladrillos.



También hay peligro en el costado de los parqueaderos que fueron desalojados por deformaciones de la placa de entrepiso que se ha ido inclinando sobre su eje.



A pesar de que en la edificación de Toledo no se identificaron daños en las columnas del parqueadero, según el acta de restricción parcial por compromiso de habitabilidad, la zona de parqueo también está desalojada.



Troncos y tablas de madera soportan el techo de esta zona para que no se venga abajo. Está habilitada únicamente para el acceso a servicios públicos y retiro de las basuras.



En las terrazas privadas de los apartamentos 201 y 202 hay aberturas de seis centímetros y hasta 10 metros de largo. Deformaciones de la placa de entrepiso y fracturas en la torta inferior (suelo) con aberturas aproximadas de 8 cm y 10 metros de longitud. También se registraron desprendimientos de elementos de la fachada interior y pandeos en el suelo.

Las constructoras

Los residentes de la zona han manifestado su inconformismo y preocupación ante las sociedades Servizontal S.A.S. y Constructora Ki Tower, encargadas de los predios aledaños.



En mayo del 2018 se realizó una reunión entre Jacobo Reines, representante legal de Servizontal, y el consejo administrativo de Toledo. Según la querella policiva presentada por este conjunto residencial, “Reines reconoció las afectaciones que estaban ocasionando las obras”.



El edificio Axus fue intervenido a principios de este año. A pesar de que cubrieron con pintura las fisuras y grietas de las paredes de los apartamentos, las filtraciones de agua empiezan a notarse otra vez.



“No sé qué es peor, si haber dejado que vinieran o no. Después podrían decir que intentaron arreglarlo de alguna forma y no los dejamos”, afirma Patricia Quevedo, residente de ese conjunto.



La comunidad de Toledo no ha permitido que ninguna constructora haga algún tipo de intervención en los apartamentos. En cambio, contrató una empresa externa para realizar un estudio topográfico con el fin de verificar el asentamiento de la propiedad.



La conclusión de dicha inspección determinó que “el edificio Toledo tiene un asentamiento e inclinación considerable, lo cual no es normal para un edificio con esta antigüedad de constituido”.



Los residentes de ambos conjuntos afectados han presentado sus quejas a la alcaldía de Chapinero, quienes harán la supervisión urbanística una vez las constructoras establezcan cómo procederán para intervenir las terrazas. Hasta la fecha, no lo han hecho.



