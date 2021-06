¿Dónde vacunarse contra el covid-19 en Bogotá?

Aunque el proceso de vacunación en Bogotá avanza, la Secretaría de Salud informó que hay pocos biológicos de la farmacéutica Pfizer.



Así las cosas, el Distrito tomó nuevas medidas, entre ellas, que las dosis de Pfizer se utilizarán solo para la segunda inmunización y con agendamiento en las IPS, donde aplicaran la vacuna hasta agotar las existencias.



Es decir, los Centros Comerciales no cuentan con biológicos de esta farmacéutica ni para primeras ni segundas dosis.



Ahora bien, cabe recordar que las personas entre los 40 y 49 años se pueden vacunar bajo la modalidad de pico y cédula, acudiendo a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. Mientras que los mayores de 50 pueden llegar a estos lugares sin ningún tipo de restricción.

Puntos de vacunación

Centro Comercial Santafé (Calle 185 #45- 03) Centro Comercial Plaza Imperial (Cra. 104 #148-07) Centro Comercial Parque Colina (Cra. 58 #146-51) Centro Comercial Bulevar Niza (Calle 127D #58-99) Centro Comercial El Retiro (Calle 82 #11-75) Centro Comercial Metrópolis (Av. Cra. 68 #75A-50) Centro Comercial Dorado Plaza (Av. Calle 26 #85D-55) Centro Comercial AV. Chile (Calle 72 #10-34) Plaza de los artesanos (Cra. 60 #63A-52) Este punto no cuenta con parqueadero.

Centro Comercial El Edén (Av. Cra. 72 #12B-18) Biblioteca El Tintal (Av. Cra. 86 #06C-09) Centro Comercial Plaza de las Américas (Cra. 71D #06-94) Centro Comercial Paseo Villa del Río (Diaonal 57C #62-60) Centro Mayor Centro Comercial (Calle 38A Sur #34D-51) Centro Comercial Mallplaza (Carrera 30 con calle 19) Codabas - Central de Abastos Norte (Cra. 7#180-75) Centro Comercial Portal 80 (Transversal 100A #80A-20) Centro Comercial Nuestro Bogotá (Av. Carrera 86 #55A-75)

Además, de lunes a sábado en los horarios de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. y domingos de 09:00 a.m. a 04:00 p.m., podrá acudir a los siguientes coliseos:



Coliseo El Tunal: Cra.19 # 52b -15 Sur

Coliseo Molinos: Calle 48q sur # 2-10

Coliseo Cayetano Cañizares: Cra. 80 # 40 -55 Sur

Coliseo Tibabuyes: Calle 139 # 127c - 48



No olvide que debe llevar su documento de identidad y el consentimiento informado firmado.



