En los últimos días la Secretaría Distrital de Salud ha venido haciendo llamados a que todas las personas de tres años en adelante se acerquen con su documento de identidad y se vacunen contra el covid-19. La invitación es a iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación.



(Le puede interesar: 406 buses eléctricos nuevos comenzarán a rodar por Bogotá)

Tenga en cuenta que, la dosis de refuerzo se aplicarán con biológicos Pfizer, Janssen, Sinovac o Moderna según la edad y el esquema de vacunación inicial.



Los horarios de atención de cada uno de los puntos de vacunación, pues aunque la mayoría son de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hay unos que abren más temprano o más tarde, y asimismo hay otro que cierran antes de las 5:00 p.m.



(No deje de leer: Cae banda delincuencial que atracaba en Chapinero utilizando ácido)



Cabe resaltar que personas de cualquier EPS o sin EPS, pueden acudir a los siguientes puntos de vacunación habilitados en Bogotá, hoy 30 de marzo son:

Centro comercial El Edén



-Centro comercial Santafé



-Centro comercial Galerías (Hatas las 4 p.m.)



-Centro comercial El Retiro



-Centro comercial Altavista



-Centro comercial Portal 80



-Centro comercial Hayuelos



-Centro comercial Mallplaza



-Centro comercial Titán Plaza (Desde las 9:00 a.m.)



-Centro comercial El Ensueño (Hasta las 4:00 p.m.)



-Centro comercial Bulevar Niza



-Centro Mayor centro comercial



-Centro comercial Dorado Plaza



-Centro comercial Plaza Imperial



-Centro comercial Cafam Floresta



-Centro comercial Nuestro Bogotá



-Centro comercial Parque La Colina



-Centro comercial Paseo Villa del Río



-Centro comercial Plaza de las Américas



-Centro comercial Hacienda Santa Bárbara



-Centro comercial Gran Plaza Ensueño Bosa



-Sanitas Zona In



-Sanitas Toberín



-Terminal del Sur



-Coliseo Tababuyes (hasta las 4:00 p.m)



-Coliseo El Tunal (de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.)



-Coliseo Cayetano Cañizares



-Biblioteca El Tintal



-Compensar Cra. 68



-Carpa Gran Estación



-Plaza de los Artesanos (hasta las 4:00 p.m.)



-Aeropuerto Internacional El Dorado



-Corferias - Torre de parqueaderos



-SuperCADE Bosa



-Plaza de la Mariposa (hasta las 4:00 p.m.)

(No deje de leer: Abogado de agresor con hacha denunciará a policías por manipular pruebas)



No olvide que los menores de 18 años deben ir en compañía de padre, madre o representante legal.

👋 ¿A dónde acudir para vacunarme este miércoles 30 de marzo? Aquí te contamos los puntos habilitados en Bogotá⬇️



¡Inicia, completa esquema o recibe la dosis💉 de refuerzo contra el covid-19!



✅ Asiste teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad ⬇️ pic.twitter.com/JLi1sezz6Z — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 30, 2022

REDACCIÓN BOGOTÁ